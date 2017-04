¿Quién era el actor favorito para encarnar a Dominic Toretto?

¿Alguien podría imaginar a otro actor que no sea Vin Diesel al frente de la saga Rápidos y Furiosos? Pues lo cierto es que todo podría haber sido muy distinto, ya que Diesel no era la primera opción del estudio para interpretar al ya famoso Dominic Toretto.

El preferido del estudio era Timothy Olyphant, el actor de origen hawaiano que recientemente estrenó la serie "Santa Clarita Diet" junto a Drew Barrymore en Netflix. Él fue la primera opción y el productor Neil H. Moritz explicó ahora ese proceso de selección.

Timothy Olyphant.

"Yo había trabajado con Paul Walker en otra película, The Skulls, y le di el guión para 'The Fast and the Furious'. También a Rob Cohen -el director-, con quien había hecho The Rat Pack. A ambos les gustó la idea y luego teníamos que buscar a Dom Toretto", relata Moritz durante su entrevista para The Bill Simmons Podcast.

El productor explica la respuesta que les dio el estudio. "Me dijeron: 'Si puedes conseguir a Timothy Olyphant para ese papel... veremos la película'. Lo más afortunado que nos ha pasado es que Tim Olyphant nos rechazó. Aunque es un gran actor. De hecho, tengo curiosidad por ver qué habría sido esa película".

Finalmente, Moritz se reunió con altos cargos de Universal que le sugirieron el nombre de Vin Diesel -que por aquel entonces había aparecido en filmes como Rescantando al soldado Ryan y Pitch Black (Las crónicas de Riddick)-... y el resto es historia. Desde entonces, Vin Diesel ha protagonizado todas las películas de la saga a excepción de la segunda entrega, estrenada en 2003.