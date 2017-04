Video: así fue uno de los derrames que ocultó Barrick en San Juan

Después de los dos derrames en Veladero, la minera de capitales canadienses Barrick Gold admitió un nuevo “incidente”, esta vez en el yacimiento Lama en la provincia de San Juan.

Ahora a través de un video puede verse un derrame en la mina Lama que habría ocurrido en el 2012 y se mantuvo en secreot.

Las imágenes fueron aportadas por el ambientalista Fernando Berdugo aunque no está claro si Barrick lo informó a las autoridades sanjuaninas. De todas maneras la certeza es que este incidente nunca se hizo público.

"En esa pileta que se ve en el video, Barrick Gold almacenaba los aditivos para perforar la montaña y hacer los agujeros para introducir los explosivos. Los taladros tienen que estar constantemente lubricados y tienen como un sistema refrigerante que va arrastrando toda la porquería, que era depositada en esa pileta. No sabemos qué tipos de aditivos son, pero seguro que no son biodegradables, porque si no, no los depositarían en una pileta", relató Berdugo.

El lugar que se ve en las imágenes es la boca del túnel binacional "Marcelo", que se construyó para traer mineral desde Chile a la Argentina en el marco del proyecto Pascua-Lama. Sin embargo, los cálculos de la minera fallaron y, cuando se abrió, empezaron a drenar de las paredes entre 30 y 170 litros de agua por segundo.

Esa agua tenía un nivel alto de acidez, posiblemente por el contacto con el oxígeno del aire, lo que terminó contaminando la zona. La empresa negó los resultados de la investigación, pero ocho días más tarde reconoció un nuevo derrame aguas abajo del túnel y anunció el cierre del túnel.

Fuente: Infobae