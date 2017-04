Video: así podés arrancar tu auto con una soga

Hay días en los que, desde que amanece, todo te sale mal. Te levantás tarde porque te equivocaste al programar la alarma del celular, bajar corriendo al auto para salir hacia el trabajo cuanto antes y, cuando lo intentas arrancar, no se mueve nada porque se ha quedado sin batería.

A partir de ahora, cuando te encuentres en una situación parecida ya volverás a sentir pánico porque no tienes pinzas ni nadie que te pueda dar una mano. Y es que es posible arrancar el auto con una cuerda si sabes cómo. Sí, has leído bien: solo te hace falta una soga para poner en marcha tu vehículo en caso de que la batería no responda.

A continuación te dejamos los pasos que tienes que seguir para poder arrancar el coche con una cuerda cuando te quedes sin batería:

. En primer lugar, utiliza un gato para elevar el automóvil. Si tiene tracción delantera, coloca el gato justo detrás del neumático delantero.

. Poner el freno de mano y meter la tercera marcha.

. Colocar la llave del auto en posición de arranque.

. Agarrar una cuerda, enrollarla alrededor de la rueda levantada y después tirar con fuerza.