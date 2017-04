El ministro de Defensa quiere ser gobernador de La Rioja

El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó este sábado que "es probable" que en 2019 se presente como candidato a gobernador de La Rioja, al advertir que en esa provincia "hay mucho por hacer en el turismo, en la producción y en la industria".

Consultado sobre el lugar que el radicalismo tiene en el Gobierno, el funcionario consideró que "la representación no pasa por los lugares", al tiempo que resaltó que el "99 por ciento" de los dirigentes del partido acuerda con estar dentro de la estructura de Cambiemos. Al respecto, sostuvo, en diálogo con radio 10, que "no hay crisis ni ningún problema acá adentro" entre el PRO y el radicalismo.



Ante la pregunta sobre si tiene intención de presentarse como candidato a gobernador de La Rioja en las próximas elecciones, respondió que "es probable que sí, a gobernador en 2019 es probable que sí, falta mucho tiempo, pero sí".

"En La Rioja es posible, es viable, hay mucho por hacer en el turismo, en la producción y en la industria", sentenció el ministro de Defensa.

En cuanto a la actitud que debe tomar el Gobierno ante las protestas callejeras, respondió que "en un país normal la gente que quiere trabajar tiene que poder ir a trabajar".

Asimismo, aseguró que "no puede ser que hagamos todo lo que nos parece porque pierde el vecino".

"El tema no es no dejar de protestar, es que se cumplan las normas. Hay que respetar las leyes y la Constitución", apuntó el ministro.