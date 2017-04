La picantísima frase que compartió Mauro Icardi en Instagram

Hubo una época en que Mauro Icardi (24) y Maxi López (33) eran como hermanos, pero esa amistad se quebró casi al mismo tiempo que se terminó el matrimonio del ex delantero de River con Wanda Nara (30). Lejos de ser los buenos compañeros que eran cuando compartían el plantel de Sampdoria, el capitán de Inter de Milán y el delantero de Torino ahora se enfrentan no sólo en la cancha como rivales, sino también en los medios como acérrimos enemigos.

El último capítulo de esta polémica de nunca acabar lo escribió el papá de Francesca (2 años) e Isabella (5 meses y medio) con una picantísima frase en Instagram. Sin aludir de forma directa al padre de Valentino (8), Contsantino (6) y Benedicto (5) López Nara, el goleador de la neroazurra disparó: "Las excusas y los pretextos son la tranquilidad de los fracasados".

Good Night í ½í´µâš« #MI9 Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Estas fuertes declaraciones se dan luego de que se viralizara una foto de López abrazado a Lionel Messi, Javier Mascherano y el español Andrés Iniesta, en lo que pareció una solapada explicación de por qué Icardi no era convocado a la Selección pese a que le sobraran argumentos futbolísticos. "¡Mirala por Instagram! #QueLaSigaChupando #mascherano #messi #iniesta", decía el irónico mensaje posteado desde una cuenta falsa de Instagram atribuida a Maxi.

En declaraciones a Ciudad.com, el propio López explicó: "Fui a ver a los muchachos del Barça durante el reconocimiento del campo, porque hacía como 10 años que no iba a verlos. Y están en la ciudad donde vivo (Turín), por eso fui a saludarlos después de tantos años. Había 300 periodistas acreditados en el estadio y nos sacaron fotos. Nada más, no hay ningún mensaje oculto".

Luego, sobre la convocatoria o no de Mauro a la Selección, se reservó la opinión: " No me interesa hablar de eso, realmente. No comments".