Récord histórico de búsquedas en Google sobre la "Tercera Guerra Mundial"

Las búsquedas en Google sobre "World War 3" —Tercera Guerra Mundial— han alcanzado su número más alto desde que Google Trends comenzara en 2004 a contabilizar la estadística de los términos buscados en la web.

Los habitantes de los Estados Unidos y del Reino Unido fueron los que mostraron un mayor interés en este tema en los últimos 30 días, según la misma fuente.

Los temores por el posible desencadenamiento de una nueva contienda mundial crecieron en todo el mundo tras del ataque con misiles que Estados Unidos lanzó contra una base aérea en Siria la semana pasada y el lanzamiento de "la madre de todas las bombas" ocurrido el jueves en Afganistán.

Esta preocupación se ha intensificado aún más después de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte vivida en los últimos días, según informó el portal IBTimes.

Asimismo, las búsquedas de "Trump war" (Trump guerra) y "Syria war" (Siria guerra), con relación al enfrentamiento civil que cumplió 6 años y que parecer no tener final a la vista, también han establecido nuevas marcas históricas este mes.

El anterior récord de búsquedas sobre la Tercera Guerra Mundial se registró en noviembre de 2015, después de que Turquía derribara un caza de la Fuerza Aérea rusa en la frontera con Siria.