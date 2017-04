Detuvieron a una mujer por violar y robar a un taxista

Brittany Carter, una mujer de 23 años, ha sido arrestada tras violar y robar a un taxista mientras uno de sus cómplices amenazaba a la víctima a punta de navaja en Findlay (Ohio, Estados Unidos), informa el sitio web The Smoking Gun.

El pasado 28 de enero, la agresora se encontraba con dos hombres, uno de ellos de 20 años e identificado como Cory Jackson. Los tres llamaron a un taxi y, una vez dentro, Jackson puso el cuchillo en el cuello del chofer y Carter le forzó sexualmente: una táctica de "distracción", según estima la Policía. Ambos aprovecharon para robar 32 dólares al conductor, que no resultó herido.

