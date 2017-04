“No me arrepiento”, dijo Rico sobre el levantamiento de 1987

Aldo Rico, el ex militar carapintada que lideró dos levantamientos contra el gobierno de Raúl Alfonsín, no se mostró arrepentido este viernes de sus actos contra la democracia en la Semana Santa de 1987, aunque elogió la figura del ex presidente radical y criticó a los actuales políticos.

A días de cumplirse 30 años de la primera sublevación de una facción de las Fuerzas Armadas tras la recuperación de la democracia, Rico, quien luego fue elegido diputado nacional, convencional constituyente e intendente de San Miguel por la voluntad popular, sentenció: “No me arrepiento y si lo haría no seria públicamente".

En declaraciones a Radio El Mundo, el militar retirado también se refirió a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura al asegurar que "si los soldados no hubiéramos derrotado a los subversivos, (Raúl) Alfonsín no hubiera sido presidente. En ese sentido estamos tranquilos porque derrotamos al enemigo", sentenció.

"Alfonsín era un hombre de coraje, inteligente”, consideró Rico quien criticó a los dirigentes de la UCR actuales al señalar que ”ahora los radicales están en el Gobierno pero no tienen a nadie que se le asemeje a Alfonsín".

En su crítica a los dirigentes políticos, el principal referente de la rebelión carapintada de 1987 manifestó: "Los radicales usan lo que decía Alfonsin cuando les conviene, igual que los peronistas con (Juan Domingo) Perón”.

Al analizar la situación actual del país, el ex intendente de San Miguel sostuvo que "estamos igual o peor que en esa época, ya que la Argentina sigue sin política de defensa, sin fuerzas armadas, sin solución a los problemas económicos, con una política exterior que recién está empezando y con nuestros campos inundados".

Rico concluyó: "Hace treinta años que está la grieta y todavía no la pueden cerrar. Hoy todavía estamos discutiendo la cantidad de desaparecidos, no sabemos que pasa con el dinero del negocio de los desaparecidos y por eso digo que estamos exactamente igual", remarcó.