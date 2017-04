Autos: lanzan nuevos modelos previendo un buen 2017

A lo largo de este mes, terminales automotrices e importadores presentarán unos 15 modelos, a razón de un lanzamiento cada 48 horas, ante una proyección de ventas que, según fuentes consultadas por Télam, se ubicará por encima de las 800.000 unidades para 2017 en el mercado automotor argentino.

"Las empresas se apuran a lanzar sus productos para aprovechar el 'viento de cola' en materia de ventas que se produce en el mercado automotor, ya que en el primer trimestre se patentaron más de 230.000 vehículos. Muchos creen que es el momento ideal para hacerlo porque después de junio, ya con un clima preelectoral, consideran que las ventas pueden desacelerarse", analizó un alto ejecutivo del sector.

Las terminales locales e importadores decidieron lanzar en el transcurso de este mes más de 15 nuevos modelos y sus distintas versiones, uno cada 48 horas en promedio, para incrementar la oferta en los concesionarios y aprovechar el crecimiento en las ventas de 0 km que, según aseguraron voceros consultados por Télam, "estará por encima de las 800.000 unidades hacia fin de año".

Ford, Volkswagen, Citroën, Toyota, Jeep, Chevrolet, Mercedes Benz, Honda, además de Kia, BMW y Audi están presentando sus novedades a modo de anticipo de lo que exhibirán en el próximo Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires que se realizará entre el 10 y el 20 de junio próximo en La Rural del barrio porteño de Palermo.

Para Rubén Beato, secretario general de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), "esta serie de lanzamientos forma parte de un impulso que se le quiere dar a un sector que muestra señales de reactivación. También es real que en el primer trimestre de este año se patentaron un 68% de autos importados, que no se fabrican en Argentina, lo que marca una tendencia de los últimos 5 años. Para un concesionario es lo mismo vender autos de cualquier origen, pero como entidad preferimos que sean de fabricación local porque eso beneficia al futuro del país".

"Si sigue este 'viento de cola' económico, el 2017 va a ser un año excepcional para el mercado automotor. Vemos que hay un impulso en las ventas que puede llegar a que se patenten más de 800.000 unidades en 2017. Pero en abril, después de casi 72.000 unidades que se patentaron en marzo, las cifra va a estar en alrededor de 60.000 unidades, producto de los feriados y de la situación social y hasta climática que se está viendo en varios puntos del país", puntualizó Beato.

La lista de nuevos modelos que se incorporan a la venta en este mes son el Peugeot 301; los Ford Mondeo y S Max; los Volkswagen Passat y la pick up Amarok V6; los Toyota Etios y el nuevo Corolla; el Honda New FIT; los Citroën C3 Urban y Automático; los Chevrolet Captiva y Tracker; el Audi R8 V10 Plus; el Jeep Renegade Automático; el Kia Soul y los Mercedes-Benz Clase G y Sprinter 4x4, así como las distintas versiones de cada uno.

Peugeot 301.

Valentina Solari, directora de marketing de Citroën, señaló que "en un mercado que se encuentra demandante y con señales positivas, estamos cumpliendo los pasos fijados en materia de lanzamientos para el primer semestre. Proyectamos un buen año en materia de ventas y tenemos otros lanzamientos importantes para los meses de junio y julio, entre ellos, el C4 Cactus y la SpaceTourer", agregó Solari.

Martín De Gaetani, vocero de Honda Argentina, dijo que "el hecho que en el último tiempo se visibilicen una mayor cantidad de novedades y lanzamientos en la industria en su conjunto corresponde a una planificación a largo plazo. Lo vemos así porque recién este año comenzaron a materializarse algunas de las decisiones tomadas por las autoridades económicas en 2016, lo que permite una mayor posibilidad de contar con modelos provenientes del exterior".

Gaetani agregó que "este mes acabamos de lanzar el New Fit, lo que complementa toda nuestra nueva oferta de vehículos. Nosotros seguimos produciendo el modelo HR-V en la planta de la localidad bonaerense de Campana porque creemos que Argentina es un mercado interesante para la industria que comienza a mostrar señales de recuperación".

"En este primer trimestre superamos las 5.000 unidades vendidas, mientras que las expectativas de ventas anuales oscilan en las 17.000 unidades, lo que arroja un crecimiento del 70% en los patentamientos con respecto a 2016. Y, a nivel general, desde Honda proyectamos un mercado en crecimiento que superará las 500.000 unidades de producción local y un nivel de venta por encima de las 750.000 unidades", puntualizó De Gaetani.