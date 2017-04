Video: esta es la colección Hello Kitty más grande del mundo

El canal de YouTube de los Récords Guinness Mundiales compartió un nuevo episodio de su serie, dedicada a las marcas más llamativas que su libro ha registrado en Japón.

El video presenta a Masao Gunji, hombre residente en la ciudad de Yotsukaido, quien es nada menos que el dueño de la colección de souvenirs de Hello Kitty más grande del mundo.

Según cuenta Gunji en el clip de YouTube, ha pasado 35 años reuniendo objetos relacionados a la gatita creada por la compañía Sanrio, lo que lo ha llevado a reunir más de 5.169 artículos diferentes.

“La razón por la que me gusta Kitty es por su expresión. Por alguna razón, cuando estoy triste, ella se ve un poco triste también y cuando estoy feliz ella también luce feliz. Hello Kitty siempre me ha animado cuando he sido infeliz”, cuenta el japonés.

Gunji comenta que su esposa siempre ha apoyado su afición y que incluso compra nuevos objetos relacionados a Kitty cuando los encuentra en la calle. Asimismo, los vecinos también disfrutan visitar el pequeño museo que el matrimonio tiene en casa.