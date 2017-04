Créditos hipotecarios: inmobiliarias esperan que bajen los precios de alquileres

Los créditos destinados a la adquisición de vivienda anunciados a principio de abril por el presidente Mauricio Macri generaron una mayor cantidad de consultas en las inmobiliarias, desde donde señalaron que la reactivación del sector puede provocar que disminuya el precio de los alquileres.

Las líneas oficiales ofrecen un componente de tasa fija al que se le suma el ajuste de capital por inflación, según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) indicado por el Índice de Precios del Consumidor que elabora el Indec. Cada entidad financiera tendrá sus propias líneas de crédito, con características diferenciadas en cuanto a requisitos y tasas de interés, pero en todos los casos serán con plazos de hasta 30 años y podrán ser destinados a compra de vivienda, construcción, ampliación y mejoras.

Miguel Ángel Astorga, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, señaló que hay "muy buen ánimo y clima", además de indicar la ventaja de poder utilizarlos para comprar una segunda vivienda.

"El que adquiera esa opción lo va a volcar en el mercado locativo: mientras que el que alquile va a poder ser propietario, otro va a poner una casa en alquiler. Significa que aumenta la oferta y el que no pueda acceder al crédito encontrará alquileres más baratos", detalló Astorga.

Especuladores

Uno de los problemas que enfrentan los consumidores en el mercado inmobiliario es que los precios comiencen a aumentar debido a los créditos a los que se puede acceder: si hay más dinero y más deseo de comprar, habrán quienes quieran cobrar un monto mayor por casa.

Astorga realizó una observación simple: no comprar. "Pensamos que no serán tan infantiles de subir los montos, porque tratamos de incentivar la compra, pero si ven que aumentan, busquen otra alternativa; no se dejen ganar por la ansiedad", señaló.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, indicó que el Gobierno monitoreará los precios para detectar que esto no ocurra. "Con las cámaras inmobiliarias vamos a hacer un seguimiento de cómo evolucionan los precios", aseguró.

Sin embargo, Kerr se mostró confiado en que difícilmente haya un aumento: "El Estado también es un jugador importante en la oferta: colocamos 10 mil viviendas en Procrear y nosotros fijamos el precio".