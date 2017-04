Don Armando, el hombre que sanó su corazón haciendo juguetes de madera

Nada detiene a Armando Beningazza y, mucho menos, el paso del tiempo. A sus 86 años afirma que quiere seguir trabajando aunque también tiene ganas de que otros, los jóvenes, aprendan el oficio.

La historia de don Armando es como un cuento de hadas. Hijo y nieto de inmigrantes, el hombre heredó de sus antecesores su amor por la madera, desde entonces, nunca dejó el oficio.

Don Armando y su niño interior

Oriundo de San Martín, Armando ya tiene la vida realizada. Casado con Elba, con tres hijos varones y siete nietos, este hombre siente que está de “paso en esta vida”. Hace 20 años lo operaron del corazón, le colocaron cuatro By Pass y le recomendaron no trabajar más. Sin embargo decidió dejar de hacer el trabajo duro que realizaba en la ferretería familiar (hoy heredada por sus hijos) para comenzar a jugar, como un niño.

“Hacer juguetes me devolvió la sonrisa a mi cara, me dio vida, me permitió volver a nacer. Hoy disfruto de mi vida y de mi salud de un modo especial”, dijo.

En el Parque General San Martín expone sus juguetes domingo por medio

A los 10 años decidió dejar la escuela y, desde entonces, el trabajo fue su motivación. “En ese entonces, mi papá ya tenía una ferretería, especialmente de materiales de carpintería, y me dijo: 'A trabajar, si no estudiás, algo vas a tener que hacer, vagos en la casa no quiero'. Y así comencé. Me gustaba mucho la idea de tener mi propio dinero así que nunca quise retomar mis estudios”, recuerda.

El 25 de mayo próximo el aserradero del que habla Armando cumplirá 90 años, vaya si tiene historia. “Comencé engrasando máquinas, barriendo los pisos y, de a poco fui aprendiendo el oficio. Sin embargo, hoy me doy cuenta que mi verdadera vocación estaba en las manualidades. Me encantaban y eso queda demostrado en mis juguetes artesanales”, expresó Armando.

“Cuando comencé a hacerlos sentía tanta felicidad. Me gustaba y aún me sigue gustando ver las caras de los chicos cuando se acercan a mi puesto. Los padres se entusiasman más ya que son autos y aviones antiguos, pero los niños se sorprenden porque ven algo diferente a lo que están acostumbrados. Acá no hay tecnología, hay sentimientos, amor puro, hay recuerdos, hay infancia”, dijo el juguetero.

Un juguetero con alma de niño

Don Armando fabrica los juguetes en su casa. Allí tiene su taller y va armando sus piezas. “Siempre tengo stock de todos los juguetes que vendo. Es decir, si vendo un auto, inmediatamento lo vuelvo a armar para tenerlo otra vez a la venta. Las piezas están todas realizadas, por lo que no es tarea difícil”, contó.

Armando no tiene un puesto fijo donde vender sus productos. “Domingo por medio voy al Parque General San Martín. Me acompañan mi esposa o nietos, ponemos el auto, abrimos el baúl y exponemos los juguetes. Es mucha la gente que se acerca, consulta precios y compra”, refirió.

También recorre plazas de San Martín, Rivadavia, Junín. Está en festivales, siempre con sus juguetes. “El próximo fin de semana, el 22 y 23 de abril, estaré en el Parque Central, en un encuentro que reunirá a varios que como yo venden y exponen objetos antiguos", anticipó.

El secreto de su felicidad

Ya sobre el final de la nota, Armando habló acerca de lo que le permite permanecer tan activo. “Estoy feliz por la edad que tengo, soy un agradecido. Mi único remedio para mantenerme es hacer juguetes. Tengo mis achaques, pero soy feliz con lo que hago. Un jubilado que no hace nada se muere rápido. Cuando me dijeron que dejara de trabajar me deprimí mucho y por eso comencé a hacer juguetes, eso me permitió ser un hombre activo”, refirió.

En la puerta de su casa, sus amores, sus juguetes

Sobre la realidad del país, Armando dijo: “Es triste. Me da mucha lástima ver a la juventud perdida. Hoy no tienen ganas de trabajar, viven de un modo diferente al que me crié yo. Hoy el oficio está muerto, no hay gente que se dedique a él. Eso me da tristeza y mucho. Ya no se ven artesanos en las calles, todo ha cambiado”.

Finalmente, don Armando llamó a la reflexión de los gobernantes diciendo: “Hoy los niños y los ancianos somos los olvidados. Siento que estamos desprotegidos. Ojalá esa realidad cambie, por el bien de todos”.