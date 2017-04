CFK contó que le pusieron su nombre a un insecto extinguido

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner relató este jueves, en un texto difundido desde sus redes, una particular noticia: contó que dos científicos denominaron a una serie de libélulas con los nombres “Argentinala Cristinae”, “Tupacsala niunamenos” y “Kirchnerala treintamil son”.

"En un trabajo de fines del 2016, ambos científicos describieron una serie de especies, géneros, familias y órdenes de insectos de 325 millones de años en la provincia de La Rioja. Libélulas. El rasgo distintivo son sus seis alas, a diferencia de las cuatro de las libélulas actuales", escribió Cristina.

Y siguió: "Son los insectos alados más antiguos del mundo (aparte de los argentinos uno sólo en República Checa). Y fueron denominadas por los científicos como: 'Argentinala Cristinae', 'Tupacsala niunamenos' y 'Kirchnerala treintamil son' en apoyo a causas y dirigentes que, en estos momentos, sufren los ataques del Gobierno y su alianza política".

CFK, además, mostró que le trajeron un cuadro de la “Argentinala Cristinae”. "No se porqué, pero las libélulas siempre me parecieron mágicas y etéreas, como hadas", agregó.

Uno de los científicos es "Julián Petrulevicius, Lic en Biología y Dr. en Ciencias Naturales por la UNLP, HDR (Thesis Habilitation à Diriger des Recherches) (Univ. Reims Champagne-Ardenne), investigador del Conicet desde el 2004". Y publicó una foto entre este científico y Néstor Kirchner el 16 de julio de 2003, en la Maison de l'Amerique Latine de París.

El otro científico nombrado por CFK es "Pedro Gutiérrez, Doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires (1988), investigador del CONICET desde 1990 especializado en una de la ramas de la Paleontología:, Paleopalinología/Paleobotánica".









