No hay registros de los regalos que recibió CFK y analizan denunciarla

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, adelantó que ese organismo gubernamental “está estudiando realizar una denuncia contra la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) por peculado” porque “no hay registrado ningún obsequio de los recibido durante su gestión y tampoco están en la Casa Rosada”.



Alonso, quien brindó detalles de los regalos más insólitos que hayan registrado los funcionarios de la gestión que encabeza Mauricio Macri, apuntó contra el kirchnerismo porque “no existe ningún registro de los obsequios recibidos cuando eran jefes de Estado tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner”.



“Si un funcionario se lleva algo que fue obsequiado al Estado, es robo”, sentenció la titular de la Oficina Anticorrupción y señaló que “desde la Oficina consultamos a Ceremonial y Protocolo de Presidencia y en la Casa Rosada no hay nada”.



En diálogo con Radio Nacional, Alonso precisó que “todos sabemos que la ex Presidenta viajó varias veces al Vaticano y el papa Francisco le obsequió varios regalos como jefa de Estado y esos obsequios, por ejemplo, no están”.

Alonso aseguró que, a diferencia del kirchnerismo, “todos los regalos que recibieron el presidente y los actuales funcionarios de este Gobierno están registrados. Hasta dos salamines que fueron obsequiados al ministro de Energía (Juan José) Aranguren están registrados”.