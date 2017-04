Cuáles son los mitos y las tradiciones en Semana Santa

Comer pescado, hacer sacrificios, reflexionar, rezar mucho y asistir a las procesiones y ceremonias religiosas son las prácticas más comunes durante los días de la Semana Santa, aunque también están los que aprovechan las "mini-vacaciones" para viajar o distenderse. Otro clásico de estos días son las películas religiosas en la televisión que relatan los sacrificios de Jesús para salvar a la humanidad.

Ahora bien, en torno a la Semana Santa se han generado mitos y creencias que empezaron hace miles de años y que perduran hasta la actualidad. Conoce todos los porqués que nunca te supieron dar.

¿Cuál es la fecha real de la Semana Santa?

Esta conmemoración no corresponde con una fecha cronológica, ya que todos los años rota. Un estudio explicó que eso se debe a que el criterio de esta fiesta se determinó siguiendo la tradición hebrea, donde se realiza junto a la pascua judía y ya que esta es movible, la Semana Santa también lo es. De todos modos siempre es entre la tercera semana de marzo y la tercera de abril.

¿Desde cuándo se debe ayunar y por qué no comemos carnes rojas?

La costumbre del cristiano de ayunar es muy temprana. En el catolicismo antiguo esto se hacía durante toda la Cuaresma y no sólo el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, como lo plantea en la actualidad la Iglesia.

Un siglo atrás los cristianos no comían carne ningún viernes del año, por respeto a Jesús, descrito en las escrituras como el cordero que fue llevado al matadero. Esta práctica se fue suavizando y derivó simplemente en no consumirla el Viernes Santo y en cambio ingerir pescados y mariscos, pero es más bien una costumbre popular, sin mucho sentido en realidad. La idea se supone que es la abstinencia o ayunar de plano, pero no reemplazar una cosa por la otra.

¿Qué tiene que ver el famoso conejito de pascua?

Otra tradición ajena a la religiosidad ha existido desde tiempos imprecisos un conejo de pascua que esconde huevitos de chocolate para los niños. En un sentido estricto, estas dos actividades no tendrían relación alguna, pero de todos modos son realizadas juntas y la una está tan arraigada en las costumbres como la otra.

Lo de los huevitos de pascua es una tradición germánica, de Europa del norte. Posiblemente de la época medieval, pero no se tiene precisión. Lo más probable es que el origen no sea cristiano, pero se extendió en la sociedad así como el viejito pascuero y ahora se usa con fines comerciales.