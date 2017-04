Segundo round: el nuevo video de la pelea entre Baby Etchecopar y Roberto Navarro

La pelea, con golpes de puños, entre Baby Etchecopar y Roberto Navarro acaparó la atención de todos. Más aún luego de que se conociera un video en el que se ve una parte de la disputa. Pero en una época en que la tecnología está a flor de piel, y cualquier celular puede capturar el momento de una gresca, se dio a conocer otra grabación al respecto.

En Los Ángeles de la Mañana mostraron otro costado de la pelea. En el mismo se ve la pelea desde otro lado, y se escucha una mujer que le pregunta a Navarro: “¿Le pegaste una trompada en el baño?”

Totalmente enfurecido, el conductor responde: “¿Estás loca vos? Me pegó una patada en los huevos“.

Baby, por su parte, contó su versión de los echos. “Yo tuve una respuesta a Navarro cuando él dijo que Macri mandó a reprimir para los que lo habían votado. Le dije que no nos tome de giles. Pero como soy un caballero de la radio, me lo crucé en el baño y le pedí disculpas. Como no me contestó, le dije ‘che, qué olor a kirchnerista, ¿estás acá? Te pido disculpas’. Y en eso él empezó a tirar trompadas“.

