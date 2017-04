Chicos del ex Cose se capacitan en la UTN para insertarse laboralmente

Son jóvenes que desean encauzar sus vidas a través del aprendizaje de distintos oficios que les permitan conseguir un trabajo digno. Sus edades rondan los 16 y 19 años, algunos de ellos se encuentran privados de la libertad y otros, en cambio, están con medida judicial en proceso. Todos tienen una meta tener una nueva oportunidad en la vida, salir de donde están y empezar de nuevo.

Las capacitaciones se realizan por tercer año consecutivo, es la primera vez que existe convenio con la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los jóvenes muestran mucho interés en aprender. “El año pasado 8 chicos reallizaron la capacitación y este año había capacitación para 20 y sólo 17 se inscribieron, un número significativo”, aseguró a El Sol, Arturo Piracés, director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, DRPJ (ex COSE).

Volver a empezar, ¿es posible?

Los chicos alojados en el ex Cose no han tenido una vida fácil.“Son jóvenes que no tuvieron un referente en sus vidas y se equivocaron. Hoy, algunos cumplen su pena, otros, están rehabilitándose de sus adicciones. Sus miradas ante la vida no es buena, sin embargo no pierden la esperanza de volver a empezar”, dijo Piracés.

Ante esto, la UTN accedió a recibirlos en su edificio para ayudarlos en esa nueva oportunidad. “Las clases son brindadas por ingenieros, con la ayuda de algunos estudiantes del Centro de Estudiantes que sienten la necesidad de devolverle algo a la sociedad. Lo hacen sin percibir salario alguno, simplemente por su vocación de servicio”, refirió el funcionario.

Los jóvenes con las autoridades del Penal juvenil, la UTN y docentes responsables de la capacitación

Los resultados alcanzados a lo largo de los años han dado muy bien. “Algunos de los chicos que el año pasado realizaron su primer año optaron nuevamente por capacitarse. Ellos tienen que asumir un compromiso anual, no tienen beneficios respecto al resto de los alumnos y si no rinden bien son desaprobados como todos”, manifestó el director.

Pero en la capacitación no sólo asisten los jóvenes interesados, los que son previamente seleccionados por una asistente social de acuerdo a sus perfiles, sino que son acompañados por familiares. “Buscamos que no se sientan solos y que ese compromiso lo asuman en serio. Por ello, la contención de la familia es fundamental. Padres, hermanos, abuelos, madrinas, son los que apuntalan y ayudan a los jóvenes a no bajar los brazos en esa búsquedad de querer enfrentar la vida de un modo diferente”, contó Mary Salazar, asistente social del ex Cose.

Los jóvenes, en pleno cursado

“Esta capacitación se empieza y se termina. No pueden abandonar y en eso nos focalizamos con los chicos y sus familiares. Eso los ayuda a entender el afuera. Hay que respetar horarios, tener motivaciones personales y respeto por el otro, en eso trabajamos constantemente no sólo durante la capacitación sino también en el penal”, dijo Salazar.

La idea es poder hacer que se sientan competentes en el mercado laboral, que cuando salgan del penal tengan las herramientas necesarias para trabajar y no sientan la necesidad de volver a robar. “Si estas capacitaciones no existieran todo sería distinto. El encierro te saca de una realidad pero te mete en otra, el oscio, lo mismo. Con las clases los chicos asumen una responsabilidad que, con el tiempo, se les hace hábito”, explicó Salazar.

Imagen de los trabajos expuestos de la capacitación del 2016

Durante el periodo de capacitación los chicos escogen especializarse en diferentes oficios: albañilería, electromecánica, plomería y sanitario o informática. “Algunos eligen una sola y, otros, optan por hacerlas toda. Ellos ingresan a las 9 y regresan al penal a las 13. Los veo motivados y con ganas, es muy positivo para el penal que existan estas capacitaciones”, culminó el director.