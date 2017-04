Rápido y Furioso 8: prueba de conducir a sus protagonistas

Este jueves llega a los cines Rápidos y furiosos 8: The fate of the furious, la octava entrega de la saga que protagoniza Vin Diesel y donde prima la adrenalina, la acción, los autos a máxima velocidad y explosiones por doquier en marco donde –al mejor estilo de los Benvenutto– lo primero es la familia.

Exitoina viajó hasta New York para vivir la previa al gran estreno y charlar con dos de los actores que hacen vibrar al espectador durante la película: Dwayne “La Roca” Johnson (Luke Hobbs) y Michelle Rodríguez (Letty Ortiz). Como no podía ser de otra manera, aprovechamos para charlar sobre el film y evaluar si ambos conocen las señales de tránsito que se pueden encontrar alrededor del mundo.

Justo cuando Dominic Toretto (Diesel) y Letty celebran su luna de miel y el resto del equipo se ha separado, una misteriosa mujer (Charlize Theron) intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, obligandolo a traicionar a sus seres queridos y enfrentándose a retos impensados.

Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta Rusia, el equipo deberá evitar un desastre mundial trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia.

Sin lugar a dudas una de las mejores entregas de la saga donde abundan explosiones, los momentos de humor (de la mano de “La Roca” y Jason Statham) un mensaje paternal que será tema recurrente en Fast 9 y Fast 10, los futuros próximos dos films ya programados.

Por Hernán Soto | Twitter: @hernangsoto