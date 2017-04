Ventas de segunda mano, la moda que se expande gracias a Internet

El actual es un contexto de caída general del consumo como aseguran datos privados al estilo de los de la CAME que muestra datos como que la venta de indumentaria cayó 8% el año pasado y la de teléfonos móviles se estancó luego de venir creciendo a dos dígitos.

En este contexto, la comercialización de este tipo de productos "de segunda mano" es una tendencia que se acentúa. Emprendimientos como ‘Renová tu vestidor’, una red social para comprar y vender ropa usada de marca, y ‘Trocafone’, especializada en la compraventa de smartphones usados, son dos ejemplos de esta tendencia y ganan adeptos y volumen de transacciones.

"Nuestras ventas crecieron entre 70 y 80%", afirma Cecilia Membrado, creadora de ‘Renová tu Vestidor’, quien agrega que "desde que lanzamos la plataforma, en 2014, veníamos publicando 1.000 prendas por día, y hoy llegamos a 3.000.

"Nuestras principales usuarias son mujeres que se dan cuenta del capital inmovilizado que tienen en el ropero y deciden hacerse de efectivo vendiendo prendas que ya no usan. A fin de mes, cobran su venta por depósito bancario, u obtienen créditos para comprar en el portal ropa en perfecto estado, por un 50% de su valor", explica.

La plataforma, a la que se accede por internet o por celular, tiene 250.000 usuarias en Argentina, Chile y Colombia, y acepta todos los medios de pago, incluso cuotas con tarjeta.

El ticket promedio es de $ 400 y si bien indumentaria femenina es el principal, se ampliaron a ropa de chicos, calzado y productos de belleza. También está la categoría de ‘vestidores de celebrities’, en la que actrices, modelos y cantantes venden su placard.

En el caso de Trocafone, el sitio de compraventa de smartphones y tablets usados creado en 2014 por Guillermo Freire (hermano de Andy, actual ministro de Modernización porteño) y Guillermo Arslanian, también está de parabienes.

"En la Argentina hay 10 millones de personas que acceden a un smartphone nuevo, y el resto puede hacer una compra inteligente adquiriendo un modelo anterior en perfecto estado y con garantía, a un precio conveniente". apunta.

Según Freire, en 2016 hicieron 150.000 transacciones y esperan triplicarlas este año, gracias a un acuerdo con Movistar, que permite al comprador de un equipo nuevo tomar su usado como parte de pago. "En países europeos, el mercado de equipos usados representa 25% de las ventas. Acá no está formalizado pero ya pasó del 2 al 7% y llegará al 10% a fines de este año", vaticina.

En tanto, el sitio Telovendo.com.ar, creado por Damian Machabanski en 2015, también registra mayor movimiento este año. "Intermediamos entre aquel que tiene un mueble o electrónico que ya no usa, pero no tiene tiempo o no quiere asumir riesgos para venderlo, y aquel que no llega al último modelo pero puede tener uno anterior de marca, a un precio accesible y en cuotas", comenta. "Nosotros se lo compramos y nos ocupamos de revenderlo. Cada vez más personas nos venden sus productos, porque es una forma fácil y rápida de hacerse de efectivo", señala.

Para la especialista en tendencias de consumo Mariela Mociulsky, directora de Trendsity, este fenómeno obedece a cambios en el perfil del consumidor: "por un lado está el smart shopper, el comprador inteligente que compara precios y productos usando internet o un aplicativo del celular antes de decidir su compra, y al mismo tiempo se engancha en la economía colaborativa y la tendencia a pagar por usar en vez de tener, con lo que cuida su bolsillo y el planeta. En tiempos de caída del poder adquisitivo, el consumidor se ha vuelto reflexivo.

Fuente: El Cronista