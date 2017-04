Un corto argentino, nominado en el Festival Cannes 2017

El festival de Cannes ya hizo el anuncio oficial sobre los cortos que van a participar en esta nueva edición que se realizará entre el 17 y el 28 de mayo.

Ya está confirmado el jurado de la competencia de cortometrajes que será presidido por el director rumano Cristian Mungiu (Cuatro meses, Tres Semanas y Dos Días, y la reciente La Graduación ).

Dentro de los elegidos, habrá cortometrajes de todo tipo de países, como de Finlandia, Polonia, Bélgica, China, Irán, Colombia, Estados Unidos y…Argentina. Sí señor, Roberto Porta de la Universidad del Cine (FUC) también tiene chances de llevarse la Palma de Oro, con su cortometraje Pequeño Manifiesto en Contra del Cine Solemne.

Aquí va la lista completa

Competición de cortometrajes:

Ceiling (Katto) – Teppo Airaksinen (Finlandia)

Pépé le morse – Lucrèce Andreae (Francia)

A Drowning Man – Madhi Fleifel (Reino Unido, Dinamarca, Grecia)

Lunch Time – Alireza Ghasemi (Irán)

Across My Land – Fiona Godivier (Estados Unidos)

Time to Go (Koniec Widzenia) – Grzegorz Molda (Polonia)

A Gentle Night (Xia cheng er yue) – Qiu Yang (China)

Damiana – Andrés Ramirez Pulido (Colombia)

Push It – Julia Thelin (Suecia)

Selección de la Cinéfondation:

Heritage (Ben Mamshich) – Yuval Aharoni (Steve Tisch School of Film & Television, Tel Aviv University, Israel)

Animal (Heyvan) – Bahman y Behram Ark (Iranian National School of Cinema, Irán)

Atlantis, 2003 (Atlantída, 2003) – Michal Blasko (FTF VSMU, Eslovaquia)

Lejla – Stijn Bouma (Sarajevo Film Academy, Bosnie y Herzegovina)

Empty on the Outside (Vazio do lado de fora) – Eduardo Brandão Pinto (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

Tokeru – Aya Igashi (Toho Gakuen Film Techniques Training College, Japón)

Afternoon Clouds – Payal Kapadia (Film and Television Institute of India/FTII, India)

A perdre haleine – Léa Krawczyk (La Poudrière, Francia)

Give Up The Ghost – Marian Mathias (NYU Tisch School of the Arts, Estados Unidos)

Paul est là (Paul is Here) – Valentina Maurel (INSA, Bélgica)

Camouflage – Imge Özbilge (KASK, Bélgica)

Pequeño manifiesto en contra del cine solemne (Little Manifesto Against Solemn Cinema) – Roberto Porta (Universidad del Cine/FUC, Argentina)

Wild Horses – Rory Stewart (NFTS, Reino Unido)

Invisibly (Láthatatlanul) – Áron Szentpéteri (Színház-és Filmművészeti Egyetem, Hungría)

Deux égarés sont morts – Tommaso Usberti (La Fémis, Francia)

Towards the Sun (Yin shian bien jian gon) – Wang Yi-Ling (National Taiwan University of Arts, Taiwán)

