Maestro “trucho” sumó su tercera denuncia por abuso

El martes 21 de marzo, un municipal jubilado fue detenido por efectivos de la División de Delitos contra la Integridad Sexual en una casa del barrio Unimev por estar sospechado de abusar sexualmente de dos hermanitas de 9 años a las que su mujer, docente, les daba clases particulares en una especie de instituto que habían montado en el lugar.

El fiscal del caso, Tomás Guevara, lo imputó por abuso sexual gravemente ultrajante y por estar encargado de la educación. Si bien el hombre no era quien daba las clases, cuando habló en el expediente, dijo que le ayudaba a su mujer en ese trabajo, por lo que terminó complicado con la calificación.

El acusado, de 60 años e identificado con las iniciales J.E.C. (se reserva su identidad por tratarse de una causa de instancia privada), sumó en las últimas horas una nueva denuncia e imputación en su contra por un ataque sexual de otra niña que también concurría a tomar lecciones personales al complejo guaymallino.

Fue una madre la que se presentó ante el fiscal del caso y aseguró que a su hija de 10 años la vejó el ex empleado municipal.

Pero, las sospechas contra este hombre no terminan allí: el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Santiago Garay, inició una instrucción contra él porque se detectó que desde esa casa, de acuerdo con la dirección de IP, se compartió material de pornografía infantil.

Es por esto que el magistrado secuestró aparatos electrónicos para peritarlos. En esa propiedad, el sospechoso residía con su mujer y un hijo de 30 años, quienes también iban a ser investigados porque no estaba claro quién de los tres pudo haber distribuido archivos de este tipo.

Los detectives no descartan que se trate de un caso de grooming, es decir, de las acciones de un mayor a través de internet para captar menores creando un lazo de amistad, con el objetivo de conseguir imágenes eróticas o pornográficas de ellos.

Casos

La historia de las denuncias por abuso contra el esposo de la docente se remontan al 2013. Los progenitores de dos niños lo denunciaron por tocamientos. La causas recayeron en manos del fiscal Guevara pero no avanzaron porque las presuntas víctimas prefirieron luego no declarar en los expedientes. Al no continuar con la acción penal, como se requiere en las causas de instancia privada, el fiscal no pudo seguir con la instrucción.

Sin embargo, a fines de marzo de este año, los padres de trillizos de 9 años que concurrían a clases con la esposa del sospechoso al barrio Unimev –dos nenas y un varón– lo denunciaron luego de una confesión que les hicieron las niñas. Antes de realizar la presentación, filmaron el relato de las menores para que las pruebas fueran contundentes, contaron fuentes del caso a El Sol.

Las pequeñas dijeron que sufrían tocamientos desde hacía varios meses y que eran a obligadas a masturbar al hombre. “En sus declaraciones, hablan de un líquido del sujeto debajo de una mesa”, agregaron los investigadores.

Las pequeñas fueron sometidas a estudios psiquiátricos y los profesionales concluyeron que no fabulaban.

Al mismo tiempo, la semana próxima, el fiscal Guevara tiene previsto realizar una Cámara Gesell –el recinto adecuado para que declaren menores de edad– para avanzar con la instrucción antes de solicitar la prisión preventiva.

El hermano varón de la niñas, de acuerdo con los padres –se trata de la familia de un empresario–, no habría padecido ningún tipo de agresión sexual.

La madre de otra nena que concurría al instituto también radicó una denuncia en las últimas horas ante la trascendencia del caso. Por esto, el fiscal decidió imputarlo.

De acuerdo con los investigadores, el modus operandi del hombre consistía en permanecer con los menores en la planta alta de la propiedad cuando su mujer daba clases en la planta baja.

Mientras ambos fiscales continúan con las instrucciones, trascendió que el abogado defensor pidió la libertad pero el fiscal se la negó. El hombre de 60 años continuaba ayer privado de la libertad en el Palacio Policial a la espera de que se defina si pasa o no a la penitenciaría.