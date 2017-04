Mujer cuidÃ³ a su ex novia tras una golpiza y luego la acusÃ³ de robarle $100 mil

Una mujer denunció que su ex pareja le robó cerca de 100 mil pesos y la golpeó la tarde del martes en su casa de Maipú. La víctima aseguró a El Sol que los hurtos comenzaron al poco tiempo de que la sospechosa se fue a vivir con ella, pero que en esta ocasión “se llevó todo” lo que tenían. La señalada ladrona es buscada por la Policía y es conocida por haber padecido una brutal agresión por parte de un vecino de la zona a principios de marzo.

Carina Olmedo (42), víctima del robo, recibió a El Sol en su vivienda de calle Ozamis Sur. Aún con la voz ronca, por haber gritado mientras luchaba para que no se llevaran los ahorros de su familia, y consternada por el hecho, estaba dispuesta a contar lo que sucedió horas antes.

Su ex pareja, identificada como Verónica Bravo (43), había sido víctima hace unos días de una salvaje agresión por parte de un vecino, al que acudió después de discutir con Carina.

Tras el hecho, Verónica pasó varios días internada en el Hospital Paroissien, debido a que había sido golpeada hasta perder piezas dentarias. El caso fue informado por este diario y generó fuerte repercursión, debido a que salvó su vida de milagro.

Olmedo relató que ese día había echado a su ex de su casa tras pedirle reiteradas veces que se fuera. Ya en ese entonces, Bravo les había sacado dinero a ella y a sus padres en varias oportunidades. “Buscaba los lugares donde mi papá guardaba el dinero de su jubilación e iba sacando de a poco”, aseguró.

La relación entre ambas estaba prácticamente terminada, aclaró Carina. Pero, desde el Área de la Mujer del departamento de Maipú le pidieron que se hiciera cargo de su ex pareja, ya que no tenía dónde vivir e iba a quedar en situación de calle. A lo que accedió, por lo que debió alojar nuevamente a la mujer en su casa.

Verónica Bravo, buscada por la Policía.

El robo

“Un día antes, la enfermera que cuida a mis viejos (su madre padece alzhermer y su padre, demencia senil) mientras yo trabajo me dijo que encontró a Verónica dentro de mi pieza en una situación sospechosa”, contó la víctima.

Al parecer, Verónica había estado revisando cada rincón de la casa para sacar todo el dinero y los elementos de valor que estaban ocultos.

Finalmente, cerca de las 15 del martes, Carina se encontró con su ex intentando darse a la fuga con una cartera repleta de billetes, entre pesos, euros y dólares. Además, también sustrajo otro objetos de valor. “Hasta los lentes de contacto me robó, esas ya son ganas de hacer daño”, dijo Carina.

La mujer intentó detenerla, pero sólo consiguió ser golpeada por su ex, que logró escapar con el dinero. Creen que se llevó cerca de 100 mil pesos, que eran parte de los ahorros de su familia. “Lo lamento muchísimo porque es la plata del esfuerzo de años de mi papá”, expresó.

Olmedo continuó relatando que, a diferencia de lo que sucedió en ocasiones similares, decidió dar aviso a la línea de emergencias por lo que, minutos después, efectivos llegaron hasta el lugar y constataron el hurto.

La Policía aún no consigue dar con Bravo pero tenía la pista de que había sido vista en el barrio Chacabuco, de Maipú. “Un hombre me llamó y me dijo que ella le había dejado mi número y que después la vio entrar a una casa donde venden drogas”, refirió la víctima.

Carina contó a este diario que su ex pareja tenía “una fuerte adicción a la cocaína”, y que sospecha que les robaba para pagar la droga que consumía. Para finalizar, la mujer indicó que la situación que vivió la “dejó vacía y no sólo por el dinero” y que “espera que la detengan (a Verónica) y la internen para que no haga más daño”.