Constanza Ojeda viaja a Buenos Aires a bailar por un sueño

La mendocina Constanza Ojeda, de 13 años, se clasificó para disputar este viernes, el torneo argentino de Salsa Open, que otorga pases para el Mundial. Ojeda, junto a su profesora Silvana Cascardo, contaron los pormenores de la competencia y expresaron su optimismo, de cara al desafío.

El Salsa Open es una competencia de baile, de carácter mundial, que tiene su final todos los años en San Juan de Puerto Rico. Allí compiten, en las diferentes categorías, los ganadores de cada país. Cada país tiene su final nacional, que es en la que va a competir Constanza, categoría solista femenina infantil, quien ganó la eliminatoria en Mendoza.

Además de Constanza Ojeda, también viajarán: Matías Funes (solista masculino), Fernanda Olmos (solista femenina) y Emanuel Salgado (pareja).

Ojeda se clasificó al certamen que se desarrollará el viernes 15, desde las 12, luego de haberse consagrado el 24 de marzo en la eliminatoria mendocina.

Silvana Cascardo, su profesora, aseguró que "Mendoza tiene muy buen nivel con respecto al nivel nacional. Esperamos sacar la campeona infantil".

"Hace casi cuatro años que bailo con Silvana. Empecé tomando clases y ella me integró a su balet", dijo "Coty". "En el caso de Constanza fue mucha perserverancia, porque ella tomaba clases con adultos. Es muy atenta, observadora y trabajadora. Pasados unos años, necesitaba una bailarina en el balet de grandes y elegí a ella, que tenía 11 años", agregó Cascardo.

"Participamos en el primer open para tomar aprendizaje y nos sorprendimos. Ahora, estamos enfocados en traernos la clasificación al Mundial. Cambiamos rápidamente los objetivos", dijo luego.

Silvana Cascardo, sostuvo que "hay un antes y un después de una bailarina de salsa después de ganar un Salsa Open". Además, confesó que se siente representada por su alumna: "Que "Coty" baile es que ella baila por el balet, y por las dos en realidad. Me siento representada por ella, es una forma de vivir como "competidor" el evento".

Con respecto a las fortalezas de Ojeda, detalló: "Tiene todo para ganar en Buenos Aires, es muy salsera. No digo que las demás no lo sean, sino que no necesita incorporar muchas cosas más que bailar salsa". "Me encanta hacer los giros y me salen muy bien. También los pasos sueltos", añadió la joven de 13 años.