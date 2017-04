La NASA anunciará algo muy bueno esta semana y se especula con vida extraterrestre

Tan solo semanas atrás, el organismo especializado en el espacio dio a conocer la existencia de un sistema planetario, similar a nuestro Sistema Solar, con 7 cuerpos celestes de tamaños similares a los de la Tierra y ubicados en la “zona habitable”.

El evento en el que se reveló ese descubrimiento fue anunciado con anticipación y sin muchos detalles al respecto, algo similar a lo que está sucediendo precisamente en estos días.

La NASA acaba de emitir un comunicado invitando a la prensa a un evento el próximo jueves 13 de abril para dar a conocer nuevos descubrimientos de “mundos oceánicos” ocultos en nuestro propio Sistema Solar.

El o los hallazgos posiblemente tengan que ver con las observaciones más importantes y recientes realizadas por la misión Cassini y el Telescopio Espacial Hubble, según se desprende del comunicado de la NASA.

El evento, que contará con grandes personalidades del mundo de la astronomía y que se realizará en la sede de la NASA en Washington, también podrá seguirse desde este sitio web.

Las especulaciones en Internet se centran en la posibilidad de que la NASA haya encontrado finalmente alguna forma de vida extraterreste.

Los mundos oceánicos, también denominados como océanos en el Sistema Solar, son la mayor esperanza que tienen los científicos de encontrar pruebas de que hay vida fuera de nuestro planeta. La presencia de hielo es un signo inequívoco de que un planeta puede albergar vida, y de ahí que los investigadores pongan tanto interés en estos planetas.

A día de hoy, y hasta que no se demuestre lo contrario, los planetas océano no existen más que en la imaginación de los científicos. Todo lo que se sabe sobre ellos no es más que teoría, y quizás el anuncio que tiene preparada la agencia espacial estadounidense pueda arrojar algo más de luz al respecto.

Por otra parte, la NASA también señala en su comunicado que este descubrimiento servirá para sentar las bases de la futura misión Europa Clipper, la cual en el año 2020 arrancará su viaje en el espacio para tratar de buscar vida fuera de la Tierra.