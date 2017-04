16:54Hs. | 12/04/2017

Contra los abusos: estos son los precios oficiales de las garrafas -y dónde conseguirlos-

Quienes no respeten el precio oficial de 135 pesos para las garrafas de 10 kilos recibirán sanciones de a partir de los 7 mil pesos y no podrán seguir vendiendo el producto. La sanción no incluye a estaciones de servicio.