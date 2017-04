Baby Etchecopar y Roberto Navarro… ¿a las piñas?

Tienen un duelo desde los medios. Hace tiempo que Baby Etchecopar y Roberto Navarro expresan sus diferencias políticas con el estilo que caracteriza a ambos: cruda, con verborragia, y de manera picante. Pero esta vez, algunos dicen que sus diferencias se zanjaron a las piñas.

Según personas que aseguran a ver sido testigos de la pelea, los conductores se trenzaron a golpes de puños en un baño de Radio 10, perteneciente el Grupo Indalo, que también es dueño de C5N.

Las versiones dicen que cuando Baby entró al baño y lo vio a Navarro, dijo: “¡Qué olor a kirchnerista!“. Esta frase, habría provocado que Roberto le pegue una trompada en la cara.

Sin embargo, Etchecopar hizo su descargo en su programa de radio. “Me paran todos los medios en la puerta para decirme que tuve una pelea a trompadas con Navarro. Lo que tuve fue un cambio de palabras en el pasillo, en joda“, aseguró.

“Nos cagamos a puteadas en el pasillo, en joda. Me llamaron desde Dirección para saber si había sido verdad, pero no es así. Hay que aclararle a la gente: a Navarro no lo quiero, pero no es para agarrarnos a trompadas. Están buscando una pelea”, cerró.

URGENTE. Escándalo en C5N y Radio 10. Navarro golpeó en la cara a Baby Etchecopar. Arremetió con violencia en los pasillos de Indalo Media — Eduardo Feinmann (@edufeiok) April 12, 2017

Se pelearon Navarro y Baby en la radio. Justo fui al baño. No lo puedo creer.#QueCagada — Juan Marconi (@marconijuan) April 12, 2017

Escuchá el audio con el descargo de Baby