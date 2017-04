Garbage quiere justicia por Micaela y pidió la renuncia del juez Rossi

La conmoción por el crimen de Micaela García traspasó las fronteras de la Argentina. La banda norteamericana Garbage, que apoya la causa #NiUnaMenos, se expresó por Twitter y hasta pidió la renuncia del juez Carlos Rossi, responsable de liberar al asesino de la joven.

“Despertate, Argentina. Es hora de que el juez Carlos Rossi renuncie. Las mujeres merecen ser protegidas por la ley. La violación y el asesinato no deben ser tolerados“, fue el mensaje de la banda que lidera Shirley Manson.

Además, también utilizaron la red social para apoyar la marcha que se realizó para pedir justicia por Micaela, y dijeron sentirse “orgullosos” por la misma.

Proud of the Argentinian sisterhood . Sometimes you have to galvanize in order to wake government up. #NiUnaMenos pic.twitter.com/K4jY88nwwR

Wake up Argentina.Time for Judge Carlos Rossi to step down. Women deserve to be protected by the law. Rape and murder must not be tolerated.

— Garbage (@garbage) April 11, 2017