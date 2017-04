"No se admiten perros ni mexicanos": polémico cartel en un bar

Un local gastronómico de la capital uruguaya generó gran polémica al exhibir una pizarra en la que se leìa: "No dogs or mexicans allowed" ("No se admiten perros ni mexicanos").

Al conocerse el cartel, desde la embajada de México en Uruguay lo tildaron de "deplorable, racista y discriminatorio". Además, pidieron "respeto y solidaridad", como la que "siempre imperó" entre ambos países.

La oficina diplomática reclamó a la cancillería uruguaya que tome cartas en el asunto para que dichos comerciantes "dejen de fomentar de manera inmediata y definitiva actitudes denigrantes contrarias a los valores y principios de la sociedad uruguaya".

Tras el estallido de la polémica, los propietarios del "Coffee Shop" argumentaron que se trató de una broma inspirada en la película "The Hateful Eight" (Los 8 más odiados), dirigida por Quentin Tarantino.

A raíz de las críticas, la cafetería borró el texto en cuestión y añadió: "Acá no discriminamos a nadie".