La Legislatura solicitó informe a la DGE sobre el caso Florencia

En martes de sesión, las senadoras del bloque radical Mariana Caroglio y Norma Corsino realizaron un pedido de informe a la Dirección General de Escuelas (DGE), sobre el accionar de las docentes, directivos y supervisores de la escuela N°1-162 Florentino Ameghino, de Palmira, por el caso de Florencia Di Marco.

La niña mendocina de 12 años fue asesinada en San Luis el pasado 24 de marzo y por el crimen están detenidos su madre y padrastro, único sospechoso.

Las legisladoras radicales tomaron en cuenta las declaraciones testimoniales brindadas por las docentes Adriana Yolanda Ramírez y María Teresa García Lobos de la escuela Ameghino, quienes expresan haber tenido conocimiento de los abusos que sufría la niña por parte de su padrastro, Lucas Gómez.

“El pedido de informe es atento a lo que trascendió en los medios de San Luis sobre las docentes de la escuela Ameghino, de Palmira, que habrían tenido conocimiento de que Florencia Di Marco padecía abusos por parte de su padrastro, Lucas Gómez, hoy detenido al igual que la madre de la menor, Carina Di Marco”, explicó la senadora Caroglio.

Y agregó: “Nos parece que es importante saber si los docentes en cuestión actuaron según el protocolo que tienen ante vulneración de derechos y si realizaron las denuncias pertinentes. También queremos saber sobre el accionar de los directivos y de los supervisores, ya que los docentes tenemos la guarda legal de los chicos y somos responsables por ellos y debemos -ante cualquier vulneración de derechos- hacer las denuncias en las fiscalías correspondientes”.

Del mismo modo, Corsino, argumentó: “Creemos imprescindible solicitar las explicaciones pertinentes porque si los docentes tenían conocimiento de la vulneración de derechos de la pequeña deberían haber adoptado las herramientas legales necesarias para evitar este fatídico desenlace y deben ser investigados por las responsabilidades que les corresponden”.

A continuación parte de los testimonios de las docentes:

TESTIMONIO DE ADRIANA YOLANDA RAMÍREZ: “Que en una ocasión la llamamos a la madre cuando nos pidió el pase, ya que nos mandó a pedir el pase con Florencia y nosotros le dijimos que tenía que hacerse presente ella a buscarlo, para hablar con ella. Ahí le dije de lo que la niña pedía en irse a San Luis ya que estaba en el programa de aceleración, y le preguntamos si había notado algún cambio en Florencia, y ella dijo que no, porque habíamos hablado con Florencia, y Florencia nos había comentado que estaba muy triste por irse a San Luis y Florencia no quería irse, quería quedarse a vivir con los abuelos, porque el papá, la pareja de la madre había veces que la acariciaba, y bueno la madre dijo que no que no podía ser ya que él la cuidaba y la quería como un padre (…)”.

PREGUNTADO PARA QUE DIGA. Si puede especificar con las palabras textuales el mensaje que le dijo Florencia y que usted después le transmitió a la madre de la niña. RESPONDE: “Florencia dijo: ‘Hay veces que mi papá me acaricia’.”

TESTIMONIO DE MARÍA TERESA GARCÍA COBOS: “No recuerdo la fecha exacta, en la que hubo una reunión con la madre antes de irse a San Luis, en la escuela. La había citado Adriana Ramírez, yo no estuve presente todo el tiempo porque iba y venía. Adriana me explicó a mí que la había citado a la madre porque sospechaba que había abuso a la nena de parte de su padrastro. Y que eso la estaba preocupando. Adriana después me comentó que le había dicho a la madre que había un abuso desde el padrastro, ese era el término de la reunión, y Adriana estaba preocupada. No recuerdo cuánto duró la reunión; pero no más de una hora. Adriana me comentó que la madre se había enojado mucho cuando ella le dio a entender lo que creía que estaba pasando”.