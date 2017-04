Conmovedor: denunció a su padre abusador por Facebook

Tras el impacto que le produjo el reciente femicidio de Micaela García, Susana Aranda hizo un pedido desesperado de ayuda a través de sus redes sociales. El padre de la joven fue condenado a 12 años de prisión por violarla, pero está en libertad después de haber apelado la sentencia.



"Acá se dictó la sentencia" en noviembre de 2016, precisaron fuentes judiciales de la Cámara del Crimen de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, que condenó al hombre, un importante comerciante de esa ciudad, por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la propia hija cuando ella era menor de edad.



No obstante, el hombre permanece en libertad mientras "la causa se encuentra en la Cámara de Casación de Paraná porque está apelada, después vuelve acá y se procederá según lo que se resuelva", añadieron las fuentes.



La carta que Susana Aranda publicó en Facebook revela que "lo sucedido con Micaela García para mí fue la gota que derramó el vaso", y colocó una foto de una nota periodística que da cuenta de que "condenaron a un comerciante de Villaguay por abusar sexualmente de su hija durante 8 años", donde se narra su historia.



"Nunca quise hablar de lo que pasó conmigo pero hoy decido hablar, estoy asustada, necesito ayuda porque vivo con miedo todos los días de amanecer muerta un día, porque la Justicia no hace lo que tiene que hacer, las calles de Villaguay para mí se volvieron tenebrosas porque sé que él anda libre como si nada... sólo Dios sabe lo que vivo todos los dias!!!", asegura en ese texto.



"Hoy lo grito a los 4 vientos porque yo no quiero ser una más como Micaela; que a nadie más le pase lo que le pasó a ella y a otras tantas mujeres más, algunas criaturitas, por hombres como éste que me marcó la vida a mi, y otro por culpa de la Justicia que nunca actúa cuando lo tienen que hacer.... Villaguay... Argentina y el mundo entero digamos basta, basta de muertes inocentes... ayuda por favor!!!", finaliza el texto.