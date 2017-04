Maxi López rompió el silencio y habló de la polémica con Icardi

El delantero Maximiliano López expresó su molestia por los comentarios referidos a la fotografía que se tomó con el astro Lionel Messi y Javier Mascherano y acrecentaron los rumores sobre la no convocatoria de Mauro Icardi al seleccionado argentino de fútbol.

"Me molesta por mis hijos y por Messi y 'Masche' que digan que por ser amigos míos, Icardi no juega en seleccionado", manifestó López en diálogo con radio La Red.

El ex atacante de River Plate y Barcelona de España hizo referencia a la imagen que circuló en las redes sociales junto con Messi y Mascherano, más el mediocampista español Andrés Iniesta, en su visita al plantel catalán en la previa del enfrentamiento ante Juventus de Italia por los cuartos de final de Liga de Campeones de Europa.

"La historia de la foto es bastante privada. No tengo ninguna red social, no me divierten y ni me gustan. Entiendo el juego de la prensa, pero no hay polémica con la selección. Las fotos las teníamos mi ex esposa (Wanda Nara, actual pareja de Icardi) y yo, nadie más. Este quilombo está planeado", manifestó Maxi López quien tuvo como compañeros a Mascherano, en River, y a Messi, en Barcelona.

Por último, López, actual delantero de Torino de Italia, indicó que los dichos de Diego Maradona son "palabra sagrada" a propósito de la frase: 'a los traidores no hay que convocarlos'.