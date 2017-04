Palabra autorizada: Bilardo criticó a Sampaoli y Menotti, a la AFA

Los dos entrenadores campeones del mundo con el seleccionado argentino, Carlos Bilardo y César Menotti repartieron críticas al presente de la albiceleste, uno hacia la posible contratación de Jorge Sampaoli y otro hacia la conducción del fútbol argentino.

"No hay ninguna idea de lo que se está buscando. No hay una conducción de nada, hay que salir de eso en caso de que no clasifique. Están buscando la palabra o el apellido que los molestaría menos en caso de que no funcione", cuestionó fuertemente Menotti.

El entrenador campeón de Argentina en 1978 prefirió abstenerse de hacer mención a algún entrenador.

"Lo único que he escuchado es sobre la Asociación del Fútbol Argentino son análisis económicos sobre dónde sacamos la plata. No le pagaron a Martino, se tomaron una semana para decidir qué se va a hacer con Bauza en lugar de llamarlo y decirle mire están despedido, se le paga el contrato y se terminan las discusiones", se explayó Menotti por radio La Red.

Bilardo puntualmente insistió en cuestionar a Sampaoli, como lo viene haciendo desde que la prensa viene publicando que es el postulante a ocupar el cargo de Bauza.

"Ni loco me siento a tomar un café con Sampaoli", dijo ahora Bilardo, campeón con el seleccionado en 1986, por radio Güemes.

"Cuando fui a Chile a Sampaoli no lo conocía nadie. Allá le pegaba todo el periodismo", describió pese a que el santafesino, pese a ser casi un desconocido en su tierra natal, tras los Andes sacó campeón a la Universidad de Chile en la Sudamericana y llevó a la selección local a ganar su primera Copa América de la historia.

Asimismo pareció desistir de aquel aviso que daba cuenta que se iría del país si Sampaoli recalaba en el seleccionado.

"Yo soy argentino, estudié en La Paternal, me recibí en la UBA. Salí campeón y subcampeón del mundo con la Selección. No me voy a ir a Uruguay si asume Sampaoli", cerró el médico.