Guillermo está en condiciones de repetir equipo por primera vez

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, líder del campeonato de primera división, está en condiciones de repetir el equipo titular -que derrotó a Vélez Sarsfeld, de visitante, por 3 a 1 el fin de semana pasado-, por primera vez desde marzo de 2016, ante Patronato de Paraná, el domingo próximo, por la 20ma. fecha.

El DT, si no surge ningún problema físico de último momento de algún futbolista, formará el equipo con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

Barros Schelotto, quien dirigió su primer partido en el club "xeneize" ante Racing Club el 2 de marzo del año pasado (0-0) por la Copa Libertadores, por diferentes motivos nunca pudo poner de un encuentro a otro el mismo equipo.

Las dos veces que estuvo más cerca fueron: en la previa ante River Plate en el estadio Monumental por la decimocuarta fecha, pero el día anterior al encuentro el arquero Guillermo Sara tuvo una luxación de su hombro en el ensayo de pelota parada, por lo cual fue operado y tuvo que debutar de urgencia Axel Werner.+

La otra fue hace doce días cuando el volante Fernando Gago se desgarro en el recto anterior derecho y privó al técnico de repetir el equipo que había vencido a San Martín en San Juan ante Defensa y Justicia donde finalmente entró Sebastián Pérez, ahora también lesionado, por Gago.

Por otra parte, la Comisión Directiva del club junto al cuerpo técnico dispondrán de una multa económica para los jugadores Cristian Pavón y Jonathan Silva.

Los jugadores salieron en la madrugada del domingo pasado por la red social Instagram y algunos que vieron la filmación en vivo dicen que fumando, situación que motivó el disgusto del DT y la dirigencia por lo que se dispondrá una sanción por un monto de dinero todavía no estipulado.

Silva ya había sido sancionado hace un mes cuando se peleo en plena práctica con su compañero Juan Insaurralde.

El capitán de Boca Pablo Pérez declaró hoy: "estas cosas no deben volver a pasar. Hace que se hable más de eso que de la victoria de Boca. Más allá que no fue impedimento para que nosotros jugáramos bien el domingo. No depende de nosotros que sancionen o no a los compañeros. pero si tenemos que aconsejarlos para que esto no suceda más" dijo en ESPN.

El cuerpo técnico analiza, consensuado con los dirigentes, pedirle a los jugadores que no usen más sus celulares en la concentración, especialmente en las horas de las comidas y el descanso.

Boca se entrenó esta mañana desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio y a las 10.45 ´fue abierto para la prensa.

Los futbolistas que jugaron ante Vélez Sarsfield, a excepción del arquero Agustín Rossi, estuvieron en el gimnasio y realizaron ejercicios regenerativos.

El resto hizo fútbol ante la reserva en la cancha número 3 y formaron con Agustín Rossi, Lisandro Magallán, Leonardo Jara, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Fernando Zuqui, Gonzalo Maroni, Nazareno Solís; Mauro Luna Diale, Walter Bou y Junior Benítez.

Boca Juniors volverá a las practicas mañana desde las 9.30 en casa amarilla y a su término dos jugadores hablarán en rueda de prensa en la sala de conferencias Antonio Carrizo.

Boca Juniors, único puntero del torneo oficial "Copa Bicentenario de la Independencia", enfrentará el domingo a Patronato desde las 18.15 y con el arbitraje de Germán Delfino.