Pablo Cedrón sobre Alfredo Casero: “Nunca le importó lo social”

La grieta política entre los actores va encontrando nuevos protagonistas. En este caso, Pablo Cedrón opinó sobre la postura de Alfredo Casero, con quien compartió años de trabajo en el ciclo Cha Cha Cha. “Nunca le importó lo social para nada“, disparó el actor en el programa radial De Caño Vale Doble.

Compenetrado con la gestión de Mauricio Macri, Casero llegó a decir que defendería a los tiros al Gobierno, además de hacerse presente en la marcha de #1A. Sin embargo, Cedrón tiene otra visión del cómico. “Con esto no quiero menoscabar a él, ni a su hombría, ni su trayectoria pero no le creo mucho“, aseguró.

“No sé exactamente qué está haciendo ahora pero esos personajes que él hace… Es muy talentoso. Es un personaje que te lo hace creer. Él es así. Es como una cosa absurda y hace un personaje capaz de hablar de lo que no sabe con una gran capacidad de convicción. Si vos sos un ciudadano medio te lo crees. No lo sabés mirar entre líneas”, agregó sobre su ex compañero.

