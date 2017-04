El dramático relato de la ex mujer de Leo Rosenwasser

A casi dos meses de la muerte de Leo Rosenwasser, y luego de conocerse las resultados de la autopsia (que dejó caratulada la causa como muerte dudosa tras revelarse que el cuerpo presentaba fracturas en la cuarta y sexta costillas izquierdas y en la quinta costilla derecha y una lesión contusa de medio centímetro en la región parietal derecha), Raquel Bermúdez, ex muejr del humorista y madre de sus dos hijos, habló en Intrusos.

La mujer, totalmente quebrada y envuelta en llanto, reveló cómo fue encontrado el cuerpo de Leo el día de su muerte. “En la escena había jeringas, viagra y aparatos sexuales“, contó Raquel, que estaba separada del cómico.

Madre de Martina y Baltazar, hijos que tuvo con Rosenwasser, confirmó que fueron desalojados de donde vivían. “Estamos a la deriva. Martina está en lo de la abuela, que mucho no quería pero no puedo tener a la nena en la calle. Balti está con Jorge Zonzini, y yo vivo con una amiga”, explicó entre lágrimas.

En medio de este difícil momento, otro momento de quiebre en la entrevista que encabezó Jorge Rial, fue cuando Raquel habló de la situación económica que vive. “Leo no dejó nada. Decía que estaba pagando un auto en cuotas pero nos enteramos que en realidad era alquilado. Fui a Actores y me enteré que no estaba pagando la obra social… un desastre hijo“, contó envuelta por el llanto.

