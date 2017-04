Tendencia: la elaboración casera de huevos de pascuas como salida laboral

Comprar huevos de pascuas es una tradición instalada en el mundo entero. Este año sus precios, al menos en Mendoza, han aumentado entre 30 y 40% respecto al 2016, por lo que muchos optan por comprar a quienes los ofrecen en forma casera o artesanal. Es esta la oportunidad que muchos aprovechan para hacer una diferencia en sus ingresos, al menos, durante este mes.

Son amas de casa, profesionales y desocupados que ven en la elaboración de huevos de pascuas una alternativa diferente para llegar a fin de mes. Muchos comenzaron por su amor a la cocina, otros, para ganar dinero extra.

Toda una vida haciendo huevos

Nancy tiene 50 años, es divorciada y desde hace 20 se dedica a la venta de huevos de pascua. La mujer es docente y optó por hacer estas delicias para poder tener un ingreso más para mantener a sus hijos.

“Comencé con la repostería hace 20 años. Fue precisamente cuando me separé y decidí empezar para mantener a mis hijos. Como docente el sueldo no me alcanzaba y vi en este oficio una buena salida laboral”, dijo Nancy, quien ya lleva dos décadas realizando huevos.

Nancy, en plena elaboración de huevos.

“Los resultados alcanzados han sido buenos, no me puedo quejar. Mis clientes ya me conocen y saben que llega esta época y hago huevos por lo que en marzo ya comienzo a tomar los pedidos”, aseguró Nancy que, además, expresó que este año tiene encargado cerca de 3.000 huevos.

Si bien comenzó vendiendo a familiares, con el tiempo el “de boca en boca” hizo que el emprendimiento creciera. Hoy Nancy le vende a empresas, escuelas, público en general y el sacrificio sin dudas tuvo su recompensa.

Su mejor cliente, su primer nieto Milo, a quien le hizo un delicioso huevo.

“No me quejo con mis ganancias, tampoco abuso de la gente. De hecho, este año conservo los mismos precios del año pasado, tengo huevos que van de los 15 a los 300 pesos, estos últimos de 700 gramos. Los relleno con bombones con pasta de almendra, menta, hay mucha variedad”, aseguró.

Obvio que Nancy no sólo vive con lo que realiza para estas fiestas sino que todo el año trabaja realizando productos de repostería, tortas para cumpleaños, tartas, pan dulce. Los que deseen contactarla podrán hacerlo llamando al 261-5931600.

De Técnica en Anatomía Patológica a repostera

Otra mujer que decidió realizar huevos de pascuas fue Roxana Vicario. La joven hace 6 años que emprendió el proyecto y tiene una única finalidad: juntar plata para celebrar el cumpleaños de su hijo que es en mayo.

“Aprendí mirando recetas ya sea en libros o en la tele y hace seis años decidí emprender el proyecto. Obviamente me gusta la cocina y es como mi cable a tierra, sino no podría ya que después de trabajar 8 horas no es sencillo llegar a casa y ponerse a hacer huevos de pascuas”, aseguró Roxana que, este año decidió hacer menos que años anteriores: “La verdad que este año estoy un poco vaga, de todos modos he realizado 200 huevos, la mitad de lo que vendí el año pasado”.

Roxana trabaja en el Hospital Central como Técnica en Anatomía Patológica y, sin dudas, cocinar es su cable a tierra, al menos uno así lo imagina, sin embargo, la joven dijo: “Amo mi trabajo pero es cierto que una ayuda extra nunca viene mal y sobre todo si tengo como excusa celebrar el cumple de mi hijo que es en mayo”.

Roxana, en el centro, junto a sus compañeras con sus hermosos huevos.

Roxana es madre soltera y sin dudas la ayuda extra que recibe por la venta de los huevos es escencial. Los precios a los que los comercializa van de los 15 a 140 pesos, de acuerdo al tamaño del mismo. Los que deseen pueden encargale llamando al celular 261-5701528.

Gonzalo y Natalia, junto a la par

Finalmente, en el listado de testimonios aparecen Gonzalo y Natalia. La pareja esta junta hace casi un año y decidieron luchar juntos por su bienestar económico. Él tiene trabajo, ella es desocupada y vieron esta oportunidad como una gran salida laboral.

“Tenemos ganas de progresar y decidimos emprender este proyecto. Lo iniciamos este año. Aprendimos leyendo recetas, con asesoramientos de gente amiga que también nos facilitó los moldes y así arrancamos”, dijo Gonzalo que, además agregó: “Al principio no fue fácil pero con el tiempo aprendimos y hoy estamos organizados”.

Los chicos, en su primera experiencia, han logrado vender un poco más de 300 huevos cuyos precios van de 15 a 65 pesos, de acuerdo al tamaño. Aún falta mucho ya que con eso sólo percibirán una ganancia de 500 pesos, peor es nada. Por lo que los que deseen ayudarlos podrán encargar su huevo llamando al 261-5918688.

“Luego de Pascuas tenemos pensado seguir haciendo cosas dulces como tartas, tapas dulces y venderlas en el Parque o ir casa por casa, la idea es progresar, juntos a la par”, culminó el joven.