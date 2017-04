Roberto Piazza pide mano dura contra violadores y jueces

En medio del dolor y la indignación que provocó el crimen de Micaela García, varios famosos alzaron sus voces para hacer escuchar su postura y sus reclamos. En esta oportunidad, quien se sumó con una durísima carta a la Justicia fue Roberto Piazza.

El modisto, que contó y denunció que en su infancia y adolescencia fue abusado por su hermano, fue el impulsor de una ley que logró que este tipo de casos de abuso a menores recién pudiera prescribir cuando la víctima cumpliese 18 años.

No obstante, hace poco en el Congreso se logró aprobar que los delitos contra la integridad sexual de menores sean imprescriptibles. Pero según las palabras de Piazza, esto no se está cumpliendo.

Roberto, que aseguró que la violación es “un asesinato de almas“, y que la Justicia “libera a psicópatas“, explicó: “Hace años que sufro el desamparo, tanto de la familia como de la sociedad y más aún ahora de las leyes y de quien debe aplicarla. Hay muchas denuncias que llegan, que no las toman, maltratan, ultrajan y se ríen de quien se presenta a denunciar esto. Es mentira que en todo el país los teléfonos para víctimas funcionan.

Para terminar, en el durísimo escrito Piazza exige “mano dura” contra los violadores y contra los jueces que no cumplen la ley.

La carta completa de Piazza

ESTAMOS SIENDO VIOLADOS ABUSADOS, ASESINADOS Y DESAMPARADOS POR LA NEGLIGENCIA DE MUCHOS

Me aparto un rato de mi trabajo en la moda, la música y las artes, que es mi única sanación en este sistema diabólico y digo esto:

Hace años que vivo con la sombra de este flagelo que crece día a día. Hace años que sufro el desamparo, tanto de la familia como de la sociedad y más aún ahora de las leyes y de quien debe aplicarla. De igual modo, estoy hace años trabajando para que algo se solucione. Realizo campañas de concientización contra el abuso sexual infantil, cambié el Código Penal de la República Argentina, pude salvar el alma de muchas vidas y recibo denuncias a diario que son diabólicas tanto de violaciones, asesinatos, robos de niños como así también denuncias de muchas víctimas, que no son atendidas por los abogados o jueces o políticos que deben trabajar en esto y no lo hacen, salvo raras excepciones de gente de bien, que sí se ocupan de ayudar y defender a quien lo necesita.

En verdad hace tiempo ya que esto crece y crece. Desde chicas que fueron violadas y luego trituradas en un camión de basura, como bebés que desaparecen vendidos por su propia madre, como mil casos más que son indescriptibles. Como el caso de mi amiga ROMINA BALAGUER que con todos los ovarios enfrentó al psicópata de su padre y le gritó en la cara que fue violada por el y allí en su ciudad nunca le dieron importancia y encima LA LEY PIAZZA NO ESTÁ SIENDO APLICADA Y NO SOLO EN ELLA SINO EN MUCHOS CASOS MÁS, EN MUCHOS LUGARES DE ARGENTINA ¡¡¡¡ESO LO DENUNCIO AHORA Y AQUÍ POR PRIMERA VEZ!!!!! Por eso, a quien lea esto le ruego lo haga correr y a los amigos o conocidos periodistas les pido que dejemos un minuto de lado todo y hagan esta carta pública y que llegue a mayores, ¡¡¡¡que se sepa que la ley NO SE APLICA!!!! Que hay muchas denuncias que llegan, que no las toman, maltratan, ultrajan y se ríen de quien se presenta a denunciar esto. Que es mentira que en todo el país los teléfonos para víctimas funcionan, que es mentira que en todo el país existe la comisaría de la mujer. ¡¡¡¡Que es mentira que le dan importancia a las pericias psicológicas realizadas a los psicópatas!!!! Que liberan a psicópatas sabiendo que es un enfermo y que no tiene sanación ni puede reinsertarse a la sociedad porque violará, abusará y asesinará a quien se le ocurra impunemente. Estoy realmente muy ocupado y a propósito (mi mente con mis artes) pero estoy totalmente angustiado por esto, por revivir esta mierda que nadie se preocupa y al que se preocupa lo sacan de una patada o se ríen. Es un tema que nos toca a todos.

A CUALQUIERA DE USTEDES, SEÑORAS O SEÑORES, CHICAS O CHICOS, LES PUEDE TOCAR ENFRENTARSE A UN PSICÓPATA VIOLADOR Y/O ASESINO, Y ESTO VA CADA VEZ PEOR. SOLO QUIERO DECIR LO QUE YA DIJE EN TV, RADIO, GRÁFICA Y DISCURSOS: ESTAMOS DESAMPARADOS ANTE ESTE FLAGELO Y NADIE HACE NADA. EXIJO MANO DURA, TANTO PARA LOS PSICÓPATAS VIOLADORES Y ASESINOS, CADENA PERPETUA. Y EXIJO TAMBIÉN MANO DURA CON LOS LETRADOS QUE NO DAN USO A LAS LEYES Y POR CUALQUIER MÍNIMA IDIOTEZ DEJAN LIBRE A UN VIOLADOR, O PEOR AÚN, NO LE TOMAN LA DENUNCIA A LAS VÍCTIMAS. Y ESTOY HABLANDO DE TODA LA ARGENTINA, NO SOLO DE BUENOS AIRES, YA QUE ARGENTINA NO TERMINA EN LA GENERAL PAZ, GENTE. POR FAVOR LES RUEGO QUE ESTA CARTA CORRA POR LAS VENAS DE TODOS Y SEPAN QUE LA VIOLACIÓN ES EL ASESINATO DE LAS ALMAS Y QUE DE ESTO ES MUY POCA LA GENTE QUE TIENE SALVACIÓN, Y ESTÁ EN NOSOTROS, LOS QUE PUDIMOS SALIR, Y EN USTEDES, QUE JAMÁS LES TOCÓ PODER AYUDAR. RUEGO A DIOS QUE NOS AYUDE Y A USTEDES QUE AYUDEN A DIOS A A AYUDAR.

Y RUEGO AL GOBIERNO QUE PONGA ESTO EN CLARO YA QUE ME PARECE QUE SON MUCHAS PALABRAS Y MUY POCOS LOS HECHOS Y AHORA ME DETENGO SOLO EN ESTE TEMA, YA QUE YO Y OTROS COLEGAS DE FUNDACIONES PENSAMOS LO MISMO. AYUDEN POR FAVOR Y QUE NUNCA MÁS UN MENOR APAREZCA VIOLADO, QUEMADO O SEA ROBADO PARA HACER COSAS DEL DIABLO, QUE LO MANEJAN SERES HUMANOS CON CARA DE BUEN CIUDADANO.

FUNDACIÓN ROBERTO PIAZZA

ROBERTO PIAZZA ( artista )