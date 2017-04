El dólar se desploma a $ 15,50 y toca su piso en cinco meses

El dólar se hunde otros diez centavos este martes a $ 15,50 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com en medio de la expectativa de los inversores por el anuncio de distintos datos económicos.



Esta tarde, el Banco Central anuncia su decisión con respecto a su tasa de referencia, mientras que el INDEC informa el dato de inflación de marzo. Asimismo, se conocerán los resultados de la suscripción de Letes y de dos nuevos bonos.



En el inicio de la semana corta por el feriado de Semana Santa, el billete retrocedió ocho centavos en un mercado en el que continúa firme la sobreoferta de divisas.



El billete se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cedió trece centavos a $ 15,24, su menor valor en cinco meses. Se trató de la peor caída desde principios de enero (el 6 de ese mes, perdió casi 15 centavos).



Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, destacó en diálogo con ámbito.com que "el dólar continúa en una burbuja: mientras los demás precios siguen avanzando, el tipo de cambio se sigue retrasando y eso es perjudicial para la actividad económica".



Los precios se movieron desde el arranque de la jornada con franca tendencia bajista y con un recorrido que no tuvo reacción en ningún momento del día. En este sentido, los valores más altos se anotaron en el comienzo de la sesión en $ 15,39, un nivel que quedó muy lejos de los mínimos anotados sobre el cierre, en $ 15,24 cuando la intensidad de la oferta barrió con todos los pedidos de compra disponibles.



Tal como ocurre desde hace varias semanas, la baja se produjo en medio del desarme de posiciones para concentrar portafolios de inversión en pesos, los ingresos de exportadores y los originados en la colocación de deuda en el exterior, que no encontraron resistencia por parte de la demanda y llevaron a la divisa a un nuevo retroceso que acentúa la sensación de un fuerte atraso del tipo de cambio con pocas chances de revertirse en el corto plazo, destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Los inversores, en este sentido, participaron de la suscripción de Letes desde 88 días hasta 375 días a una tasa en dólares desde 2,6%TNA al 3,35%TNA, cuyo plazo vence el martes y para la que se tendrá en cuenta el dólar a $ 15,329. "La caída del dólar en el MULC se acentuó este lunes al conocerse el citado tipo de cambio de referencia, tal es así que en sólo un par de minutos la divisa retrocedió nueve centavos", explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Este lunes, además, se conoció que la liquidación de divisas por las exportaciones de granos totalizó u$s 431,53 millones, 25,2% por encima de la registrada en el mismo lapso de 2016, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



Sin embargo, con respecto a la semana previa, los ingresos registraron un leve retroceso del 0,4%. De esta manera, el acumulado en lo que va del año alcanzó a u$s 5.254,70 millones, cifra que se sitúa en un 15,9% por debajo del mismo período de 2016.



En este contexto, el volumen operado descendió un 20% a u$s 368 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue perdió seis centavos a $ 15,63, por lo que la brecha con el oficial se amplió apenas al 0,2%, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cayó tres centavos a $ 15,43 y el dólar "Bolsa" restó 11 centavos a $ 15,26.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 350 millones el viernes, el 30% fue a fin de mes ($ 15,40) a mayo ($ 15,65) con una tasa implícita de 19%TNA. El plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 17,31 con una tasa implícita de 19%TNA.

Fuente: El Cronista / Ámbito