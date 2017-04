"Mátenme, ya me arruinaron", les dijo a los ladrones que le robaron

Un matrimonio, dueño de un salón de fiestas, fue asaltado en las últimas horas en su casa de la ciudad de La Plata por dos encapuchados armados que se llevaron unos 600 mil pesos y electrodomésticos.

"¿Por qué no me matás después de esto? Me dejás arruinado", le dijo una de las víctimas, Alfredo Ortega, de 67 años, al delincuente que le apuntaba con un arma, según indicó el diario El Día.

El hecho fue cometido a la 0.30 de ayer en una casa de la calle 32, entre 151 y 152, del barrio Malvinas, donde irrumpieron los dos encapuchados mientras el matrimonio dormía.

Fuentes policiales indicaron que los ladrones escaparon luego de casi cuatro horas llevándose unos 28 mil dólares y 150 mil pesos, producto de las fiestas realizadas en el local lindero durante el fin de semana y las ventas de un Mercedes Benz y un tractor para cortar pasto, más una escopeta.

"Tenemos todo el tiempo del mundo", le advirtieron los delincuentes durante el robo, que lo maniataron con corbatas, y luego rompieron la caja fuerte con una amoladora.