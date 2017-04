Sumá energía a tu vida sin la ayuda del café

¿Querés empezar la semana con vitalidad? ¿Cómo podes lograrlo? Aunque pienses que tomar café te ayudará, es momento que te des cuenta que no lo hará. De hecho, no lo necesitas para sobrevivir a la mañana, ni tampoco para afrontar una dura semana de trabajo. Y darte cuenta de ello puede ser determinante en tu salud, ya que tener la costumbre de tomar varias tazas al día puede desembocar en diversas patologías.

El consumo excesivo de café puede dañar tu salud.

"El café tiene un efecto irritante sobre la mucosa de nuestro tracto intestinal, especialmente si lo consumimos en ayunas, como suele hacerse habitualmente. Y aunque de forma puntual no tiene por qué afectarnos, sí lo hará si tomamos de dos a tres tazas diarias. De hecho, su consumo se contraindica a personas con acidez estomacal, gastritis, esofagitis, úlceras, colon irritable, alteraciones del aparato digestivo que, con un consumo prolongado, podrían aparecer en alguien sano fácilmente", señala la nutricionista Vanessa Aguirre.

Es decir, que si bien un café no te hará daño, superar más de 300 mililitros al día (2-3 cafés) sí que puede causar patologías graves debido que la cafeína actúa directamente sobre el sistema nervioso, y que, una vez ingerida, llega a las neuronas interfiriendo en su comunicación y desencadenando una serie de efectos como la hipertensión, diuresis (eliminación de líquidos), broncodilatación, vasodilatación, aceleración ritmo cardíaco o incluso hipoglucemia. Y aunque son consecuencias temporales y no tienen por qué causar daño, hay que entender que el café no es un nutriente. "El organismo ha de expulsarlo como un "tóxico" más. Nuestro hígado tiene que metabolizar la cafeína para que pueda ser eliminada", advierte la experta. "Es más, como dato anecdótico, la cafeína resulta mortal sobre muchos microrganismos vivos. De hecho, se utiliza en agricultura ecológica como herbicida, pesticida e insecticida", añade.

Por otro lado, Aguirre comenta que cada vez más estudios relacionan el exceso de cafeína con enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de hígado e incluso el aborto en mujeres embarazadas. Así como se inhibe la absorción de vitaminas y minerales. Especialmente la A, el ácido fólico e incluso el hierro y el calcio. "La costumbre de tomar un café después de cada comida no es nada recomendable si tenemos anemia o sufrimos de osteoporosis, por ejemplo. Y tampoco hay que olvidar su carácter adictivo", asevera.

¿Té o café?

"En realidad, la sustancia que ocasiona todos estos efectos es la misma, la cafeína, aunque cuando se trata de té, se le llame 'teína'. Lo que cambia son la concentración y la absorción, ya que en el té se absorbe más lentamente que en el café, y por eso el efecto que percibimos es menor", explica Aguirre.

Tené en cuenta la siguiente relación:

Una taza de café tiene entre 60 y 120 mg.

Una taza de té negro (que es la variedad que más tiene) entre 25 y 100 mg.

Una taza de té verde (junto con el té blanco el que menos tiene) contiene entre 10 o 15 mg.

En el té, la teína se absorbe más lentamente que en el café, y por eso el efecto que percibimos es menor.

Sin embargo, es cierto que el té presenta ciertos beneficios frente al café, como sus propiedades antioxidantes gracias a las 'catequinas'. "Lo ideal sería no consumir ni café ni té por los efectos adversos de la cafeína, pero de consumir alguno, mejor té (especialmente blanco o verde) porque lleva menor cantidad de esta sustancia y, además, podemos beneficiarnos de sus efectos positivos", aconseja.

Entonces, ¿qué alimentos podemos ingerir para tener más energías?

# Cacao: aun con una concentración en cafeína baja (apenas un 0,2%), posee dopamina y teobromina, dos sustancias estimulantes que implican el mismo efecto.

# Guaraná: esta es la planta con mayor concentración en cafeína, entre un 3 y un 8% (mientras que el café solo tiene entre 1 y 2%). Por eso, los especialistas advierten que se debe consumir en dosis controladas, precisamente por su gran poder estimulante.

# Yerba mate: más allá del querido mate, sus hojas se consumen también en otro tipo de infusión, al igual que el té, y poseen también entre un 1 y un 2% de cafeína.

# Ginseng americano: este alimento ha sido muy utilizado en la medicina tradicional china, y desde hace miles de años entre los guerreros para afrontar las batallas con mayor valentía. Actualmente, se sigue utilizando como tónico natural del organismo, para el tratamiento de la fatiga crónica o incluso para mejorar el rendimiento en deportistas.

Ahora bien, aunque no existe una recomendación exacta sobre la hora a la que tomarlos, los especialistas insisten en que lo más importante es no alterar nuestros ciclos vitales. Es decir, no tomar estos alimentos cuando se acerque la hora de irse a la cama. "Lo mejor es hacerlo en las primeras horas del día, como máximo mediodía, para no interferir en el sueño nocturno", dice Aguirre.

Y si se trata de café, recomienda no beberlo con el estómago vacío, para así evitar su efecto irritante. De la misma manera, si se tiene déficit de hierro o de calcio, añade, no conviene consumirlo junto con alimentos ricos en estos minerales para no interferir en su absorción.

Lo importante y que también deberás tener en cuenta es que más allá de los alimentos energizantes que puedas incorporar a tu dieta, si sentís que el cansancio es más fuerte que lo normal, lo ideal es que acudas a tu médico de cabecera para hacerte un chequeo general de tu salud.