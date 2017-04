Silvio Soldán desmintió la muerte de "Tita", su madre

En la tarde del lunes, un asistente de Silvio Soldán (82) le confirmaba al periodista Lío Pecoraro que la madre del conductor, de 102 años, había muerto tras 10 días internada en el Sanatorio Güemes por problemas respiratorios. Lo mismo le decía minutos más tarde a Clarín y a Intrusos: "Fue a las 13 horas, y Silvio la estaba acompañando", le detallaba el hombre de confianza de Soldán al diario.

Sin embargo, con el correr de la tarde y ya entrada la noche, los amigos y familiares de Soldán comenzaron a mostrarse preocupados, al no poder dar con el locutor. Hasta que a la 1.18am del martes, la periodista Alejandra Rubio, hija de Cacho, anunció en Twitter: "¡¡¡La muerte de Tita, madre de Silvio Soldán, fue una mala información!!! ¡Cacho Rubio acaba de hablar con Soldán y están en el sanatorio!".

Minutos más tarde, Cacho Rubio publicó un video en la red social, aclarando la situación de la madre de su amigo íntimo: "Recién acabo de encontrarme con Silvio tras buscarlo toda la tarde, todo el día, porque estaba desesperado, y es una mala información lo de la muerte de Tita. Su corazón todavía resiste".

Silvio Soldán salió por Radio 10 a desmentir que su madre haya muerto, tal como trascendió este lunes. Tita, de 102 años, continúa internada en el Sanatorio Güemes por problemas respiratorios.

Alejandra Rubio también subió un video a Twitter, aclarando que la mujer de 102 años sigue internada: "Mi papá habló hace minutos con Silvio, no nos habíamos podido comunicar en todo el día, estuvimos muy preocupados, Silvio Soldán le había dicho que, como somos como hermanos, apenas pasara nos iba a comunicar, y estábamos preocupados porque no sabíamos nada de él. Tampoco nos podíamos comunicar con Christian, su hijo. Tita está viva, no falleció. Estaban en el sanatorio, por eso no tenían señal en el celular y no podían contestar. El desenlace no fue así como se dijo. Parece que un asistente de él lo había confirmado, porque nadie se podía comunicar con Silvio".

Tita continúa internada en el Sanatorio Güemes, adonde fue trasladada hace 11 días desde el Geriátrico San Román de Belgrano, donde vive desde 2014.

Fuente: MinutoUno / Ciudad