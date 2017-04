Una joven denunció y pidió que detengan a su padre violador

Una joven entrerriana utilizó su cuenta de Facebook para suplicarle a la Justicia que detenga a su padre, quien está libre pese a estar condenado a 12 años de prisión por haberla abusado durante ocho años.

La repercusión que logró el caso de Micaela García removió el dolor y temor que pasa Susana Aranda por la libertad que goza su progenitor, a quien denunció por haberla abusado sexualmente durante ocho años cuando era una niña.

Las agresiones sexuales fueron constatadas por la Justicia y por las cuales la Cámara del Crimen de Concepción del Uruguay lo condenó a 12 años de prisión.

La conmovedora carta de la chica habla del "miedo" con el que vive "todos los días" y que "las calles de su ciudad se han vuelto tenebrosas" porque su abusador está suelto.

Ocho años duró el suplicio de la joven villaguayense, que el año pasado denunció a su propio padre por los abusos sexuales que sufría desde que era una niña. En 2011 pudo alejarse de su progenitor y comenzar a reconstruir su vida hasta que en 2016 lo denunció ante la justicia. Tras el juicio, espera que lo detengan para poder ella comenzar a vivir en libertad.

La carta completa de Susana Aranda

"Bueno lo sucedido con MICAELA GARCIA para mi fue la gota que derramó el vaso( leer foto de diario...) Nunca quise hablar de lo que pasó CONMIGO pero hoy decido hablar estoy asustada NECESITO AYUDA por que VIVO CON MIEDO TODOS LOS DIAS DE AMANECER MUERTA UN DIA POR QUE LA JUSTICIA NO HACE LO QUE TIENE QUE HACER, LAS CALLES DE VILLAGUAY PARA MI SE VOLVIERON TENEBROSAS POR QUE SE QUE EL ANDA LIBRE COMO SI NADA ... SOLO DIOS SABE LO QUE VIVO TODOS LOS DIAS!!!

HOY LO GRITO A LOS 4 VIENTOS PORQUE YO NO QUIERO SER UNA MAS COMO MICAELA QUE A NADIE MAS LE PASE LO QUE LE PASO A ELLA Y A OTRAS TANTAS MUJERES MAS ALGUNAS CRIATURITAS POR HOMBRES COMO ESTE QUE ME MARCO LA VIDA A MI Y OTRO POR CULPA DE LA JUSTICIA QUE NUNCA ACTUAN CUANDO LO TIENEN QUE HACER.... VILLAGUAY ... ARGENTINA Y EL MUNDO ENTERO DIGAMOS BASTA BASTA DE MUERTES INOCENTES... AYUDA POR FAVOR!!!"