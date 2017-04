Zaffaroni: "No todos los violadores son reincidentes"

En medio de las críticas que también apuntaron contra él por el homicio de Micaela García, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, dio una definición para la polémica: "No todos los que cometen violaciones reinciden".

Las declaraciones de Zaffaroni a una radio porteña llegan cuando en el ojo de la tormenta se encuentra el juez Carlos Rossi, cuestionado duramente por haber otorgado la libertad a Sebastián Wagner, principal sospechoso en la muerte de la joven entrerriana. Wagner había obtenido la libertad condicional en julio de 2016, luego de estar condenado por dos violaciones.

"No todos los que comenten violaciones reinciden, pero hay algunos que sí", definió Zaffaroni. Y agregó: "Hay algunos que tiene una psicopatía sexual. Algunos. No todos. No se puede generalizar".

El ex juez de la Corte aseguró que si hubiese estado vigente el proyecto de reforma penal que él impulsó hace tres años, el asesinato de Micaela "no hubiese pasado". "Si hubiésemos tenido el equipo pericial plural que establecía el proyecto, muy probablemente esto no hubiese pasado", especificó.

"Las violaciones pueden tener distintas circunstancias. No todos los violadores son psicópatas sexuales. Pero algunos de ellos lo son. Todos son delincuentes. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Y hay que tener un peritaje muy serio", expresó.

Por otra parte, consultado sobre su posición más garantista con respecto a las decisiones penales, utilizó una frase contundente para defenderse de las acusaciones. "No me vengan con que yo soy el garantista que quiere soltar a todos los violadores. Si se hubiese sancionado el proyecto, es muy probable que esto no hubiese pasado", sentenció.

