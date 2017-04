Padres de la escuela Carlos Vergara, indignados por el estado del edificio

Con una matrícula que llega a los mil alumnos, la escuela Carlos Vergara, ubicada en la Sexta Sección, se encuentra en un estado deplorable. Así lo aseguraron a El Sol padres de chicos que asisten al establecimiento.

“La semana pasada tuvieron que suspender las clases porque las cloacas estaban colapsadas, no había agua y a eso le sumamos el pésimo estado en que se encuentran las instalaciones. Es lamentable que los chicos tengan que ir a estudiar a un lugar así”, dijo una madre cuyos hijos asisten a 2do y 3er grado.

Las imágenes proporcionadas por los propios padres hablan por sí solas. Baldosas flojas, baños en pésimo estado, bebederos casi sin agua, paredes descascaradas. “Es penoso ver la escuela en estas condiciones, sobre todo, si se tiene en cuenta que es una escuela con historia. No estamos en el campo, estamos en pleno centro y, aún así, las autoridades no se dignan a arreglar las instalaciones.

La madre también aseguró que el establecimiento cobra una matrícula anual de 200 pesos. “¿Queremos saber qué se hace con ese dinero porque mejoras no notamos?”, manifestó.

La voz oficial

Desde el establecimiento, la vicedirectora, Cristina Ramos, manifestó: “Es cierto que la semana pasada tuvimos que suspender las clases por problemas con las cloacas y el agua pero eso ya quedó solucionado. Respecto a las fotos difundidas corresponden a un reclamo que nosotros mismos hicimos a Infraestructura para solicitar la reparación de las instalaciones. El mismo corresponde a mayo del 2016”, expresó la funcionaria.

Ramos reconoció las fallas edilicias e hizo hincapié, sobre todo, a las referidas a los baños. “Con el dinero que recaudamos de la cooperadora hemos pintado las instalaciones externas y realizamos ciertos arreglos menores pero el problema en los baños es de cañerías por lo que depende de Infraestructura. De todos modos, los chicos pueden asistir a clases con normalidad ya que dentro de los daños que existen no están inhabitables los sanitarios”, dijo Ramos.

“Entendemos que los tiempos de los padres no son los mismos que los del Gobierno pero pedimos paciencia para ya que todo tendrá solución, apelamos a la solidaridad de los padres”, culminó la vicedirectora.

El Gobierno y su mea culpa

Ante la situación, El Sol dialogó con Emilio Pastorino, Subdirector de Mantenimiento y Reparaciones de Escuelas quien aseguró estar al tanto de la situación. “Son muchas las reparaciones que hay que realizar en el establecimiento y no son tan costosas por lo que no podemos llamar a licitación. Para ello hay que presentar un informe detallado para que desde la Nación envíen fondos que no superan los 200 mil pesos y realizar los arreglos”.

Si bien el funcionario refirió tener en cuenta ciertos arreglos también aseguró que “se nos ha pasado por alto la escuela. No recuerdo cuándo fue el último informe presentado por las autoridades, tal vez se traspapeló, de todos modos, este martes un coordinador de inspectores de la zona Norte se acercará por el establecimiento para verificar bien qué hace falta reparar”.

El funcionario aseguró que hace dos meses realizaron arreglos eléctricos. “Calculamos que una vez que se haga la carpeta de reparaciones y se envíe a la Nación no será mucho el tiempo que se tendrá que esperar para comenzar con los arreglos”.