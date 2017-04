Así fue la nueva edición del "Día al Trabajo en Bici”

Por quinto año consecutivo se realizó este lunes una nueva edición del "Día al Trabajo en Bici”, la iniciativa que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en los ámbitos laborales. Una propuesta que surge de la Asociación de Ciclistas Urbanos de Mendoza y que visibiliza la problemática del uso del transporte sustentable.

La jornada declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, y de Interés Departamental por los municipios de Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza, sumó este año a Luján de Cuyo.

Mientras que la municipalidad de Luján recibió a sus empleados con un desayuno saludable, en Godoy Cruz se otorgó un estímulo económico de $300 para los ciclistas, a quienes se les construyó un espacio de estacionamiento para sus bicicletas y lockers para el cuidado de sus pertenencias, contando además con la posibilidad de acceder a la financiación para la compra de bicicletas eléctricas.

A su vez el ICA, Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo, organizó actividades para su comunidad universitaria y la Dirección de Recursos Naturales Renovables dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial adhirió a la celebración gestionando un espacio para el estacionamiento de las bicis de su personal.

Según detalló Daniela Nuarte, subsecretaria de Recursos Humanos de Godoy Cruz, habitualmente no son muchos los trabajadores de la comuna que utilizan este medio de transporte, pero que gracias al incentivo un centenar llegó a trabajar de este modo.

"Decidí venir en bici motivado por el dinero, pero la verdad es que me di cuenta que es una buena alternativa, no sólo para ponerme en forma si no porque además, se ahorra tiempo", dio cuenta Alejandro Barroso que tardó 20 minutos en el viaje, mientras que en su auto demora el doble.

Por su parte, Marianela Próspera, otra de las trabajadoras, se mostró entusiasmada con la propuesta. "El año pasado aprendí a andar en bicicleta y hoy fue el primer día que salí por la calle. Todo un desafío en post de la salud", indicó.

Marlene Lagos comentó que la instalación de los lockers en el municipio fue por una demanda de los empleados: "Necesitábamos un espacio para dejar nuestras pertenencias cuando llegábamos a trabajar y cambiarnos la ropa deportiva".

En Capital, esta actividad formó parte del la iniciativa 30 Días en Bici bajo la norma: pedalear a cualquier parte cada día durante los 30 días de abril -una vuelta a la manzana, 20 kilómetros hasta el trabajo, o un paseo al atardecer, compartir las aventuras online.

El drama de andar en bici

En distintas ciudades del mundo, como Copenhague y Ámsterdam la constante inversión y la planificación urbana hacen que sea posible el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Pero a Mendoza le queda mucho camino por recorrer y recién en el 2030 con el Plan Integral de Movilidad podrá imaginarse entrar en el ranking de las ciudades más amigables para andar en bicicleta.

A través de este acuerdo las siete comunas del Gran Mendoza que integran Unicipio trabajan en equipo para lograr un sistema de transporte más eficaz y más eficiente en un concepto mucho más global como lo es la movilidad urbana.

Mientras tanto, las personas que utilizan la bicicleta para ir a trabajar, estudiar o hacer deportes deben lidiar con las pocas ciclovías, con la inseguridad de transitar con los autos que pasan a alta velocidad a su lado y con la falta de espacios para estacionar.

Según un estudio de Pro Bici, el programa de incentivo a la bicicleta como medio de transporte sustentable, hay 44 kilómetros de ciclovías y bicisendas generados en el Gran Mendoza en estos años, 34 km (77%) pertenecen a vías recreativas y apenas 8,3 km (23%) de las ciclovías son planificadas con un claro criterio de movilidad y ciclismo urbano.

"Venimos de años de muy pocos avances, si bien hay propuestas de cambios para este 2017. Lo importante es el proyecto de red de ciclovias que está encarando el Unicipio para establecer criterios comunes y llevar la ciclovía a los departamentos que no han tenido desarrollo como Guaymallén y Las Heras", graficó Lucas Burgos de ProBici.

Y destacó: "Hacen falta organismos específicos sobre movilidad y ciclismo urbano en el gobierno provincial que tengan continuidad de acciones y políticas a lo largo de todo el año".

En este sentido, Javier Passera, coordinador de "En la Bici" de la municipalidad de Capital que desde el inicio del programa ya se inscribieron más de 21.000 personas y que se realizan 350 viajes por día.

El programa es el resultado de una visión compartida de integración del Área Metropolitana con acciones que faciliten el transporte público, la vida saludable y sustentable de la ciudad y el desaliento del uso del automóvil. Cuenta con estacuiones donde se puede acceder al uso gratuito de bicicletas. Cada estación cuenta con 17 vehículos dispuestos en distintas estaciones de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Beneficios de ir en bici al trabajo

"Andar en bici es más económico, más sano, aunque más inseguro. Contribuye a frenar cambio climático porque evitamos las emisiones de dióxido de carbono. La idea es que con cada una de nuestras acciones logremos el cambio", destacaron Valentina Da Rold y Facundo Martinez del área de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente.

- Reduce 25% el ausentismo

- Promueve la salud psicofísica

- Genera buen humor

-Evita el tráfico

Cuánto cuesta

Mauro Sánchez, dueño de dos bicicleterías comentó que la tendencia es adquirir bicicletas personalizadas, que acompañen el outfit. en cuanto al precio, dependerá de lo que se le vaya a exigir al rodado.

- Bicicletas urbanas: de $2.000 a los $3.000

-Bicicletas personalizadas: desde los $2000 a los $6.000

-Bicicletas profesionales: desde los $6.000

- Bicicletas plegables: de $4.000 a $12.000

- Casco de seguridad: $300

- Servicio de mantenimiento: $200

- Cadena antirrobo: desde $100 a ·500