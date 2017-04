Gustavo Yankelevich contra Pablo Echarri

El productor Gustavo Yankelevich, salió a explicar cómo fue el proceso para elegir a los actores para la serie Sandro De América, y bancó fuertemente a su hijo, Tomás Yankelevich, quien quedó en el medio del ojo de la tormenta en la polémica que provocaron los dichos de Pablo Echarri, quien aseguró que había sido dado de baja de la serie porque “divide la pantalla”.

“Yo lo llamé a Tomas, cuando leí el tema de la miniserie de Sandro, le dije estás avanzando mucho con eso, y le pregunté si ya tenía el protagonista. Cuando me dijo que no, le propuse que lo tuviera en cuenta a Juan Darthés. Él me contestó ‘no quiero tener a alguien conocido, no quiero que ese actor conocido se lo chupe a Sandro porque la gente va a ver en la pantalla al actor, y no a Sandro, no quiero que pase eso‘”, explicó en entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Cuando ví que estaban diciendo lo de Echarri, que denunciaban eso, yo le dije, por qué no salís a aclarar, a decir la verdad. Y él ya había tomado la decisión de irse de Telefe y me dijo, para qué voy a salir a enredarme si en 10 días ya me voy”, agregó Gustavo, y cerró: “me pone muy mal que lo ensucien tanto, con tanta mentira, con tanta basura, esto que cuento yo es verdad, verdad, verdad”.