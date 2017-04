En momentos en los que la vista de la opinión pública está puesta sobre el accionar de los jueces y los alcances de sus decisiones, la discusión debe centrarse en los organismos de control. El Poder Judicial, ya sea provincial o federal, carece de un mecanismo expeditivo y práctico que pueda evaluar el desempeño de los magistrados. Y la consecuencia es lógica: salvo que se trate de un caso que encierre cierto interés político, jueces y fiscales parecen destinados a no tener que rendir cuentas de sus actos. Es un problema, porque en sus manos está el destino de personas que, en un fallo, pueden ver cómo se modifica el resto de sus vidas y de quienes las rodean. Es un debate que debe darse y que hace falta: sacar a los jueces de la comodidad que hasta ahora les han dados sus prerrogativas y comprenderlos como servidores públicos que, al igual que cualquier trabajador del Estado, deben dar explicaciones de sus actos. Y si alguno no cumple o no está apto para el cargo, articular mecanismos que garanticen su accionar, pero que sean ágiles para, de ser necesario, procurar su remoción.