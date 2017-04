La Lepra sigue sin ganar y muy complicada: 0 a 0 con Ferro

Independiente Rivadavia y Ferro Carril Oeste empataron 0 a 0 en el encuentro que se disputó en el Bautista Gargantini, por la fecha 26 de la Primera B Nacional.

La Lepra, que ha jugado cinco partidos en lo que va del año y no ha podido ganar aún, jugó muy mal y no pasó del empate en su cancha ante un rival que no propuso demasiado pero que casi lo gana.

De esta manera, con la igualdad ante el Verdolaga, el equipo de Martín Astudillo sigue en zona de descenso y estaría perdiendo la categoría.

En la próxima jornada, el Azul será visitante de Almagro, por la fecha 27 del certamen.