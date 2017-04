Doble femicidio en Montañita: la Justicia de Ecuador asegura que la causa avanza

Luego de que la familia de María José Coni (21), una de las jóvenes mendocinas asesinadas en Montañita, Ecuador, reclamara celeridad en los plazos y que eleve a juicio la segunda investigación del doble femicidio, la Justicia de ese país confirmó a El Sol que la causa avanza y que este martes se realizará la audiencia tras la apelación de la defensa de la prisión preventiva del tercer acusado detenido, José Luis Pérez Castro.

Así lo aseguró a este diario la fiscal del caso, María Coloma Pazmiño, quien explicó que habrá que esperar para que los jueces determinen cómo sigue el proceso. La funcionaria relativizó los cuestionamientos de Gladys Steffani, la mamá de Majo, se desligó de los plazos y puso en claro que los tiempos los manejan los magistrados.

"No depende de mi la fijación de fecha de audiencias. Ya está cerrada la Instrucción. Yo no puedo hacer más de lo que está en la investigación y de manera objetiva. Acá no hay nada para poner en tela de duda. Mi investigación es muy seria y no se pueden crear especulaciones falsas", indicó la fiscal, quien se opondrá este martes a que Pérez Castro quede en libertad.

De esta manera, de continuar la prisión preventiva contra el acusado, se realizará luego la audiencia preparatoria del juicio, donde la fiscal expondrá la acusación, para después fijarse la fecha del debate. "Creo que todo será en este mismo año, pero depende de la agenda de los jueces. Acabamos de terminar la primera etapa que es la instrucción fiscal, y el proceso lleva tres etapas", aclaró la funcionaria judicial, defendiendo la labor de la Justicia de su país.

Por su parte, la mamá de Majo, molesta por las dilaciones, expresó: "Si esta semana no hay novedades, entre ellas la fecha del juicio, no voy a esperar más y me voy a ir a Ecuador. Ni siquiera han dado a conocer la cara de este hombre y las sospechas las sigo poniendo sobre la policía y gente de más arriba. Es una investigación mala, con muchas dudas, pero yo les voy a llegar al 90% de la verdad".

La fiscal reveló a este diario en febrero que cree que cinco personas cometieron el crimen de Majo y Marina Menegazzo (22), quienes vacacionaban en la reconocida ciudad balnearia. "Seguro algún día caerán; hay dos muestras más. De acuerdo a los genes presentes existen otras dos personas más que participaron del crimen. Es lo que se presume y las investigaciones seguirán, eso quedará ya para que otro fiscal siga con el caso", señaló la funcionaria, quien se jubilará una vez concluido el segundo juicio.

De esta manera, resta esperar el inicio del segundo juicio mientras ya se sabe que deberá abrirse una tercera pesquisa y otro debate más, donde la mira estará puesta no sólo en los dos asesinos ya condenados a 40 años de cárcel, Segundo Mina Ponce (34) y Aurelio Eduardo "el Rojo" Rodríguez (39), sino en tres personas más, una de ellas Pérez Castro, ya identificado y tras las rejas, por lo que se cree que seguirá con prisión preventiva.

Majo y Marina, de vacaciones en la localidad balnearia, fueron vistas por última vez el 22 de febrero del 2016. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de bolsas de consorcio en un descampado cercano a la playa. Las habían drogado, golpeado y a una de ellas, abusado.