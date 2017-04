Peña: “Lo más duro de la recesión ha ido quedando atrás”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reafirmó que "lo más duro de la recesión" ya "ha ido quedando atrás", dijo que se verán "mejores noticias no solo en cantidad de empleos sino también en materia de salario real", al tiempo que vaticinó que Cambiemos "va a tener un gran respaldo en octubre" en las elecciones legislativas. "Después de todo lo que ha pasado estos 16 meses, lo primero es entender que estamos en una transición, que lo más duro de la recesión que se vivió en el primer semestre del año pasado ha ido quedando atrás, pero que también el arranque y el crecimiento van a tener velocidades distintas", planteó.

Por otra parte, el funcionario consideró que la cuestión de si la ex presidenta Cristina Fernández "es candidata o no, es problema de ella, y lo resolverá el peronismo" pero destacó que "nosotros estamos muy convencidos de que Cambiemos es una expresión que va a tener un gran respaldo en octubre".



Peña aseveró que se está "yendo por el camino posible de reconstrucción de una economía muy dañada", y manifestó que "estamos en el sendero de un desarrollo sustentable". En ese marco, subrayó que "hace ya más de ocho o nueve meses que está creciendo la cantidad de empleo en la Argentina" y afirmó que "vamos a ir viendo cada vez más mejores noticias no solo en cantidad de empleos, sino también en materia de salario real, que es tan importante para la sensación térmica de cada argentino".

Sobre la edición latinoamericana del Foro Económico Mundial que se realizó la semana pasada en Buenos Aires, Peña evaluó que "el balance es muy positivo", y consideró que "es otro paso más en esta conexión de la Argentina con el mundo después de muchos años de aislamiento".

"Es una oportunidad para reafirmar el gran interés que hay de los inversores del mundo y de la región por lo que está pasando en la Argentina y también para entender y escuchar un poco que es lo que está pasando en el debate mundial".

En ese contexto, comentó que la pregunta que más formulan los hombres de negocios está vinculada "con la oportunidad de diferentes sectores de dónde pueden desarrollarse inversiones", y admitió que también están las dudas "de cómo sigue esto" y "si el cambio llegó para quedarse".

En ese sentido, el ministro coordinador enfatizó que "siempre damos un mensaje muy positivo" ante los inversores.

Consultado sobre si la definición de candidatos para las elecciones legislativas de octubre puede implicar cambios en el gabinete, el funcionario afirmó que "hoy nuestra prioridad está lejos de eso todavía, pero en general estamos muy satisfechos con la mayoría del equipo del Gobierno y creemos que tiene que seguir en esa tarea".